Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 17): Создание советников для разворотов тренда"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 17): Создание советников для разворотов тренда:

Эта статья обучает новичков тому, как создать советник на языке MQL5, который торгует на основе распознавания графических паттернов с использованием пробоев трендовых линий и разворотов. Изучив, как динамически извлекать значения трендовой линии и сравнивать их с ценовым действием, читатели смогут разрабатывать советники, способные выявлять графические паттерны, такие как восходящие и нисходящие трендовые линии, каналы, клинья, треугольники и многие другие, и торговать по ним.

Для этой статьи я изначально планировал использовать один из паттернов продолжения или разворота, например, флаг, нисходящий клин или восходящий клин. Однако, когда я углубился в исследование, я обнаружил нечто важное: многие из этих паттернов имеют схожую структуру и часто зависят от пробоев трендовых линий или разворотов у них. В этом разделе мы сосредоточимся на разработке советника, который может выявлять пробои трендовых линий и развороты от них и торговать по ним, не ограничиваясь одним паттерном. С некоторыми корректировками вы сможете применить эти основные идеи после того, как освоите их, к различным графическим паттернам.


Автор: Israel Pelumi Abioye

 
Спасибо за эту статью! Только хочу сообщить, что есть небольшая ошибка с расчетом стоплосса и тейкпрофита :-) Он не основан на пунктах. Попробуйте это на любой валютной паре (EURUSD, GBPUSD и т.д.)
 
Здравствуйте, Доминик.
Спасибо за добрые слова, это не ошибка. Например, вы можете решить использовать 0.0010 для 10 пунктов, это зависит от инструмента
 

Здравствуйте, брат

Может ли ваш Ea работать с деривативами на волатильность?

 
Спасибо за эту статью. Она очень познавательна. Да благословит вас Бог.
 
Celestine Nwakaeze #:
Спасибо за эту статью, она очень поучительна. Да благословит вас Господь.

Не за что, спасибо за добрые слова.


