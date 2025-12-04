Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 17): Создание советников для разворотов тренда"
Dominic Michael Frehner GBPUSD и т.д.)Здравствуйте, Доминик.
Спасибо за добрые слова, это не ошибка. Например, вы можете решить использовать 0.0010 для 10 пунктов, это зависит от инструмента
Здравствуйте, брат
Может ли ваш Ea работать с деривативами на волатильность?
Спасибо за эту статью. Она очень познавательна. Да благословит вас Бог.
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 17): Создание советников для разворотов тренда:
Для этой статьи я изначально планировал использовать один из паттернов продолжения или разворота, например, флаг, нисходящий клин или восходящий клин. Однако, когда я углубился в исследование, я обнаружил нечто важное: многие из этих паттернов имеют схожую структуру и часто зависят от пробоев трендовых линий или разворотов у них. В этом разделе мы сосредоточимся на разработке советника, который может выявлять пробои трендовых линий и развороты от них и торговать по ним, не ограничиваясь одним паттерном. С некоторыми корректировками вы сможете применить эти основные идеи после того, как освоите их, к различным графическим паттернам.
Автор: Israel Pelumi Abioye