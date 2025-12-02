индикатор Extreme_TMA_line_indicator
Извиняюсь, что не по теме.
Индикаторы семейства TMA — это самые популярные инфоцыганские мошеннические индикаторы с психологической перерисовкой. Такая перерисовка отличается своей беспощадно ювелирной постепенно-медленной изменчивостью, которая в отличие от грубой перестановки отличается тем, что её практически незаметно. В результате чего на истории сигналы — идеальные. Но при онлайн работе они сначала отсутствуют, потом линии на ближайшей истории постепенно пункт за пунктом поднимаются к экстремальным значениям, в результате чего пользователь уже забывает, что "там" сигнала не было, а было "запаздывание", и думает, что пропустил и недосмотрел.
Бегите от слов ТМА в названии.
Индикаторы семейства TMA — это самые популярные инфоцыганские мошеннические индикаторы с психологической перерисовкой. Такая перерисовка отличается своей беспощадно ювелирной постепенно-медленной изменчивостью, которая в отличие от грубой перестановки отличается тем, что её практически незаметно. В результате чего на истории сигналы — идеальные. Но при онлайн работе они сначала отсутствуют, потом линии на ближайшей истории постепенно пункт за пунктом поднимаются к экстремальным значениям, в результате чего пользователь уже забывает, что "там" сигнала не было, а было "запаздывание", и думает, что пропустил и недосмотрел.
Бегите от слов ТМА в названии.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!У меня возникла проблема с индикаторами например Extreme_TMA_line_indicator - индикатор для MetaTrader 5.
А именнно на старом ноутбуке с системой виндовс 7 на метатрейдер 5 , индикатор работал четко.
Купил новы ноут с ситемой виндовс 11 поставил терминал, установил на график индикатор...Но когда пытаюсь сменить цвета центральной скользящей средней TMA, нажимаю на квадрат с зеленым цветом всё нормально, а когда нажимаю второй квадрат с красным открывается последний серый, а когда нажимаю на квадрат с серым цветом открывается зеленый.
Нуждные квадраты с цветами открываются только тогда когда указатель мышки смещён между квадратами с цветом, такое ощущение что позиционирование стрелки нарушено.
сами настройки индикатора открываются когда кликаешь точно на линию TMA без какого либо смещения.
В чем может быть проблема, что только не делал ничего не помогает.
Второй индикатор Marketprofile Canvas100 , заходя в раскладку цвета , в колонке цвета вообще нет цвета пока не нажмешь туда.После нажатия появляется серый,хотя он должен быть изначально виден.
В индикаторе PIVOT CHANELL вообще половина цветов не показывает.И появляются когда на окошки цветов кликаешь.
Думаю и у других индикаторов такая же проблема.Не всех но многих.