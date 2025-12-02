индикатор Extreme_TMA_line_indicator

Здравствуйте!У меня возникла проблема с индикаторами например  Extreme_TMA_line_indicator - индикатор для MetaTrader 5.
А именнно на старом ноутбуке с системой виндовс 7 на метатрейдер 5 , индикатор работал четко.
Купил новы ноут с ситемой виндовс 11 поставил терминал, установил на график индикатор...Но когда пытаюсь сменить цвета центральной скользящей средней TMA, нажимаю на квадрат с зеленым цветом всё нормально, а когда нажимаю второй квадрат с красным открывается последний серый, а когда нажимаю на квадрат с серым цветом открывается зеленый.
Нуждные квадраты с цветами открываются только тогда когда указатель мышки смещён между квадратами с цветом, такое ощущение что позиционирование стрелки нарушено.
 сами настройки индикатора открываются когда кликаешь точно на линию TMA без какого либо смещения.
В чем может быть проблема, что только не делал ничего не помогает.

Второй индикатор Marketprofile Canvas100 , заходя в раскладку цвета , в колонке цвета вообще нет цвета пока не нажмешь туда.После нажатия появляется серый,хотя он должен быть изначально виден.

В индикаторе PIVOT CHANELL вообще половина цветов не показывает.И появляются когда на окошки цветов кликаешь.

Думаю и у других индикаторов такая же проблема.Не всех но многих.

Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для...
Файлы:
22.jpg  600 kb
23.jpg  241 kb
24.jpg  249 kb
 
Извиняюсь, что не по теме.

Индикаторы семейства TMA — это самые популярные инфоцыганские мошеннические индикаторы с психологической перерисовкой. Такая перерисовка отличается своей беспощадно ювелирной постепенно-медленной изменчивостью, которая в отличие от грубой перестановки отличается тем, что её практически незаметно. В результате чего на истории сигналы — идеальные. Но при онлайн работе они сначала отсутствуют, потом линии на ближайшей истории постепенно пункт за пунктом поднимаются к экстремальным значениям, в результате чего пользователь уже забывает, что "там" сигнала не было, а было "запаздывание", и думает, что пропустил и недосмотрел.

Бегите от слов ТМА в названии. 
