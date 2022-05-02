Участвуете-ли в форуме (перекличка)

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Всего проголосовало: 59
 

объективно переезжаю в "вариант №4", поэтому собственно и опрос, узнать как там оно :-)

 
Нету пункта "нестреляющий модератор"
[Удален]  
Как можно выбрать п.5 не читая этот самый форум? ))) про п.6 вообще молчу ))
 
И пункта "устраиваю замечательные опросы"
 
Нет пункта "Иногда отвечаю"
 

что-то совсем тускло..41 ответ за два нерабочих дня, и комментарии только от старожилов

народу явно на форуме явно поубавилось, похоже остались только неубиваемые :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

что-то совсем тускло..41 ответ за два нерабочих дня, и комментарии только от старожилов

народу явно на форуме явно поубавилось, похоже остались только неубиваемые :-)

Просто читают и всё

 
Maxim Kuznetsov #:

что-то совсем тускло..41 ответ за два нерабочих дня, и комментарии только от старожилов

народу явно на форуме явно поубавилось, похоже остались только неубиваемые :-)

От событий в мире, упали заказы (продажи) на 90%, посещаемость конечно тоже :(

 

Так на форуме обычно программисты и проблемные. Последние одноразовые визитеры по сути.

Попробовал найти статистику посещаемости. Вот, что нашел  (знакомый СEOшник говорит, что данные всегда не точные):


Если правильно понимаю, то это по Китаю. Хотя в настройках worldwide (правда функционал урезан, подписку не покупал - мне только для любопытства). Но сильно не вникал как все это читать.

Короче, вот вам огроменный рынок, господа фрилансеры!)

 
На Азию делал упор целый год, да там рынок огромный. Но языковой баръер делает своё, у них своя культура и наречие. я так и не понял их философию, она есть и сильная но не каждому дано(
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