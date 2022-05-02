Участвуете-ли в форуме (перекличка)
- Закрытие программы
- Этично ли удалять свои темы с форума и при каких условиях?
- Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль?
объективно переезжаю в "вариант №4", поэтому собственно и опрос, узнать как там оно :-)
что-то совсем тускло..41 ответ за два нерабочих дня, и комментарии только от старожилов
народу явно на форуме явно поубавилось, похоже остались только неубиваемые :-)
Так на форуме обычно программисты и проблемные. Последние одноразовые визитеры по сути.
Попробовал найти статистику посещаемости. Вот, что нашел (знакомый СEOшник говорит, что данные всегда не точные):
Если правильно понимаю, то это по Китаю. Хотя в настройках worldwide (правда функционал урезан, подписку не покупал - мне только для любопытства). Но сильно не вникал как все это читать.
Короче, вот вам огроменный рынок, господа фрилансеры!)
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