Проблема копирования сигнала: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging

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Человек не может подписаться на сигнал. Пишет, что выдает ошибку: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging (скинул мне скрин).
Правильно ли понимаю, что на счета использующие хеджинговый тип учета позиций могут подписаться только счета с таким же типом?
Что-то в правилах не сообразил как это найти...


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Yevhenii Levchenko:

Человек не может подписаться на сигнал. Пишет, что выдает ошибку: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging (скинул мне скрин).
Правильно ли понимаю, что на счета использующие хеджинговый тип учета позиций могут подписаться только счета с таким же типом?
Что-то в правилах не сообразил как это найти...


ну вроде ж английским по белому пишут - разные типы счетов

у Провайдера хэджинговый счет, у Подписчика судя по ситуации неттинговый

и таки да - одно на другое подписаться не может

 
Aleksandr Volotko #:

ну вроде ж английским по белому пишут - разные типы счетов

у Провайдера хэджинговый счет, у Подписчика судя по ситуации неттинговый

и таки да - одно на другое подписаться не может

Если бы мне не скинули, то и не знал бы. Впервые с этим столкнулся... Вроде бы этот нюанс не прописан ни в правилах, ни в статьях...

Это же должно быть как-то выделено в сервисе (нужно знать где больше народу, что перспективнее так сказать)

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Yevhenii Levchenko #:

Вроде бы этот нюанс не прописан ни в правилах, ни в статьях...

при выборе сигнала можно их фильтровать и по типу счёта в том числе


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