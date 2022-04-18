Проблема копирования сигнала: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging
Человек не может подписаться на сигнал. Пишет, что выдает ошибку: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging (скинул мне скрин).
Правильно ли понимаю, что на счета использующие хеджинговый тип учета позиций могут подписаться только счета с таким же типом?
Что-то в правилах не сообразил как это найти...
ну вроде ж английским по белому пишут - разные типы счетов
у Провайдера хэджинговый счет, у Подписчика судя по ситуации неттинговый
и таки да - одно на другое подписаться не может
ну вроде ж английским по белому пишут - разные типы счетов
у Провайдера хэджинговый счет, у Подписчика судя по ситуации неттинговый
и таки да - одно на другое подписаться не может
Если бы мне не скинули, то и не знал бы. Впервые с этим столкнулся... Вроде бы этот нюанс не прописан ни в правилах, ни в статьях...
Это же должно быть как-то выделено в сервисе (нужно знать где больше народу, что перспективнее так сказать)
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Человек не может подписаться на сигнал. Пишет, что выдает ошибку: Position accounting mismatch, the Signal provider uses Hedging (скинул мне скрин).
Правильно ли понимаю, что на счета использующие хеджинговый тип учета позиций могут подписаться только счета с таким же типом?
Что-то в правилах не сообразил как это найти...