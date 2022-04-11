Как перевести График из MT5 в MT4.
Добрый день.
Торгую русские акции. Нет идей для MT5. Кто-нибудь знает способ как график из MT5 сделать в терминале MT4?
Интервал загрузки каждые 2-3 минуты.
Например вот индикатор конструктор для mt4. Для mt5 такого нет.
Купил пару продуктов для Mt5. Понял что они ни о чем.
Да, сделать конвертацию данных можно. Хлопотно, но можно. Для этого нужно создать код, который будет котировки нужного торгового инструмента в МТ5 загонять в текстовый файл. Затем другой код, который в МТ4, будет считывать их из данного файла и отрисовывать в терминале МТ4.
Только зачем такие сложности? Можно просто отслеживать торговый инструмент в МТ5, и, если он есть в МТ4, то по сигналам МТ5 (или по результатам анализа МТ5), совершать манипуляции в МТ4.
Видите ли, совершенно не понята конечная цель, которой Вы хотите достичь. Вполне возможно, что до неё добраться можно более простыми путями, которых с Вашей позиции (возможно) попросту не видно. Вы бы озвучили, чего в результате хотите и при чём тут конструктор индикаторов?
Да, сделать конвертацию данных можно. Хлопотно, но можно. Для этого нужно создать код, который будет котировки нужного торгового инструмента в МТ5 загонять в текстовый файл. Затем другой код, который в МТ4, будет считывать их из данного файла и отрисовывать в терминале МТ4.
Только зачем такие сложности? Можно просто отслеживать торговый инструмент в МТ5, и, если он есть в МТ4, то по сигналам МТ5 (или по результатам анализа МТ5), совершать манипуляции в МТ4.
Видите ли, совершенно не понята конечная цель, которой Вы хотите достичь. Вполне возможно, что до неё добраться можно более простыми путями, которых с Вашей позиции (возможно) попросту не видно. Вы бы озвучили, чего в результате хотите и при чём тут конструктор индикаторов?
CСмысл в том, что есть очень хорошие продукты по MT4. Есть который сам написал. Поэтому сигналы я жду именно от MT4 (от графика.) А брокеры предлагают торговлю акциями только на MT5.
Да, сделать конвертацию данных можно. Хлопотно, но можно. Для этого нужно создать код, который будет котировки нужного торгового инструмента в МТ5 загонять в текстовый файл. Затем другой код, который в МТ4, будет считывать их из данного файла и отрисовывать в терминале МТ4.
Только зачем такие сложности? Можно просто отслеживать торговый инструмент в МТ5, и, если он есть в МТ4, то по сигналам МТ5 (или по результатам анализа МТ5), совершать манипуляции в МТ4.
Видите ли, совершенно не понята конечная цель, которой Вы хотите достичь. Вполне возможно, что до неё добраться можно более простыми путями, которых с Вашей позиции (возможно) попросту не видно. Вы бы озвучили, чего в результате хотите и при чём тут конструктор индикаторов?
Спасибо!
Добрый день.
Торгую русские акции. Нет идей для MT5. Кто-нибудь знает способ как график из MT5 сделать в терминале MT4?
Интервал загрузки каждые 2-3 минуты.
Например вот индикатор конструктор для mt4. Для mt5 такого нет.
Купил пару продуктов для Mt5. Понял что они ни о чем.
если нет нужного инструмента в МТ4, то торговать его в МТ4 не получится, даже если загнать копию графика из МТ5но написать полную копию одной и той же программы (советник или индикатор, или др.) можно как для МТ4, так и для МТ5
формат исторических данных для МТ4 - .hst
можно посмотреть в скрипте PeriodConverter (из поставки МТ4)
остается решить задачу обмена данными между терминалами, вариантов много
ЗЫ:
не уверен, но должно работать так:
в папку Common скопировать весь МТ4 и потом писать из МТ5 уже готовый файл .hst для 4-ки
CСмысл в том, что есть очень хорошие продукты по MT4. Есть который сам написал. Поэтому сигналы я жду именно от MT4 (от графика.) А брокеры предлагают торговлю акциями только на MT5.
В таком случае вообще проблем не вижу. Пишем советника, который забирает из графика МТ5 нужные данные и загоняет в текстовый документ. Можно воспользоваться вышеданным советом задействовать файл, который генерируется в МТ5. Затем пишем для МТ4 индикатор, буфферы которого заполняем данными из этого самого текстового документа. Далее на написанный нами индикатор мы можем набрасывать другие индикаторы. То есть, терминал будет строить индикаторы, забирая данные не с графика цен, а из индикаторых буфферов. Вот пример. Можно, скажем усреднить скользящей средней показания индикатора CCI. Делается это так: кидаем CCI на график. Затем в левом меню выбираем скользящую и перетаскиваем её не в окно цен, а в подокно индикатора CCI Вот так:
В результате выскакивает окно настроек мувинга, в котором мы явно указываем индикатору, откуда ему брать данные для своей работы. А именно, нас интересуют 2 последние строки, которые я пометил красными стрелками. Эти строки говорят, что для скользящей данные нужно брать не с графика цен, а с индикаторного буффера. Только вот я не помню, какую из строк нужно выбирать, последнюю, или предпоследнюю. Но для мувинга работают обе. Думаю, народ подскажет тут что именно обозначают эти строки.
Вроде как это предварительные и первичные данные индикатора. В чём тут разница я не знаю.
В результате скользящая появляется не в окне графика, а в подокне индикатора. В нашем случае красная линия на чёрном CCI.
Я когда-то на заказ делал советника, который копирует сделки из одного терминала в другой. Так что наладить общение МТ4 и МТ5 через текстовый документ вполне реально. Проверено мной лично.
При этом копирование происходит почти мгновенно.
Вопрос в другом: есть советник на мт4, а график только на мт5, поэтому такой вариант не сработает
При этом копирование происходит почти мгновенно.
Вопрос в другом: есть советник на мт4, а график только на мт5, поэтому такой вариант не сработает
Отчего же? Контрпример:
Даём советнику в МТ4 "пожевать" данные из МТ5. Он выдаёт результат - сигнал, например, громкий звук. Мы на кухне крутим фарш на котлеты. Заорал терминал. Подбегаем к компу и прям руками в мясе открываем/закрываем/переворачиваем позу в МТ5. Ну а чтоб мясными руками в комп не лазить, можно сделать код для МТ5, который будет считывать сигналы, поступающие из МТ4 и реагировать на них. Задача вполне решаема.
Отчего же? Контрпример:
Даём советнику в МТ4 "пожевать" данные из МТ5. Он выдаёт результат - сигнал, например, громкий звук. Мы на кухне крутим фарш на котлеты. Заорал терминал. Подбегаем к компу и прям руками в мясе открываем/закрываем/переворачиваем позу в МТ5. Ну а чтоб мясными руками в комп не лазить, можно сделать код для МТ5, который будет считывать сигналы, поступающие из МТ4 и реагировать на них. Задача вполне решаема.
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Добрый день.
Торгую русские акции. Нет идей для MT5. Кто-нибудь знает способ как график из MT5 сделать в терминале MT4?
Интервал загрузки каждые 2-3 минуты.
Например вот индикатор конструктор для mt4. Для mt5 такого нет.
Купил пару продуктов для Mt5. Понял что они ни о чем.