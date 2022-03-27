Где вы находите покупателей на ваши продукты?

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Всем добрый день!

Где вы находите покупателей на ваши продукты?

поделитесь опытом...

 
Roman Smirnov:

Всем добрый день!

Где вы находите покупателей на ваши продукты?

поделитесь опытом...

они сами нас находят, а потом ещё и заставляют работать на них
 
Roman Smirnov:

Всем добрый день!

Где вы находите покупателей на ваши продукты?

поделитесь опытом...

Тут находим https://www.mql5.com

Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services
Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services
  • 2022.03.27
  • www.mql5.com
MQL5: language of trade strategies built-in the MetaTrader 5 Trading Platform, allows writing your own trading robots, technical indicators, scripts and libraries of functions
 

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