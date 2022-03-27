Где вы находите покупателей на ваши продукты?
Roman Smirnov:они сами нас находят, а потом ещё и заставляют работать на них
Всем добрый день!
Где вы находите покупателей на ваши продукты?
поделитесь опытом...
Roman Smirnov:
Всем добрый день!
Где вы находите покупателей на ваши продукты?
поделитесь опытом...
Тут находим https://www.mql5.com
Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services
- 2022.03.27
- www.mql5.com
MQL5: language of trade strategies built-in the MetaTrader 5 Trading Platform, allows writing your own trading robots, technical indicators, scripts and libraries of functions
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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Всем добрый день!
Где вы находите покупателей на ваши продукты?
поделитесь опытом...