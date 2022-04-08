Некорректное число лотов при открытии рублевой сделки
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Спасибо за ответ.
Как можно принудительно ограничить размер торгуемого лота вне зависимости от настроек советника или брокера?
очевидно, что задать в коде советника..
вообще хорошая практика - задавать лоты как лоты, а не "риск в % от НЁХ". Трейдеру конечно приходится включать мозг и время от времени корректировать, но на то он и трейдер.
Да, "Динамический лот" красиво смотрится на оптимизированном участке в тестере, рисуя экспоненту. Но вот только там..:-)
Смотрите, что у меня в терминале:
Красным я подчеркнул USDRUB в окне обзора рынка. Обратите внимание! Название валютной пары написано БЛЕКЛЫМ цветом. Его едва видно. Хотя, свечки отрисовываются.
Диллинговый центр таким образом сигнализирует о том, что торговля данным инструментом запрещена. Котировки по такому инструменту даются трейдеру для того, чтоб он мог рассчитать нужные параметры по другим торговым инструментам, которые зависят от курса этого. Нередко таким "заблокированным" является курс китайского юаня.
Так что ни чего удивительного в том, что попытка трейдера открыться по запрещённому инструменту (некорректная команда) приводит к открытию ордеров по дурацкой валютной паре с дурацким лотом. Читай: некорректная команда серверу приводит к некорректной реакции сервера. Просто в терминале нет защиты против такого глюка. Вот Вам ДЦ и не может толком ни чего разъяснить.
Откройте окно обзора рынка и посмотрите цвет названия Вашего торгового инструмента. Возможно в этом суть.
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