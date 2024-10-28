Советники: cm BASKET

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cm BASKET:

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.

cm BASKET

Автор: Vladimir Khlystov

 

В версии 1,2 добавил несколько столбцов. Разделил на buy и sell и заменил число ордеров на сумму лотов по инструментам. Советник бесплатный. 

 

 
Чтобы в ордера Сел не пихал отложки нужно заменить 60 строку на "if (OrderType()==OP_BUY) OT=1; if (OrderType()==OP_SELL) OT=-1;"
 



Салют! Открыто 2 сэлл и 1 бай. в отложке 2 сэлл и 2 бай...



Если по баю , в данном случае показывает верно 0,01 лот, то с сэллом как-то не так. можно это исправить? 


Пы.Сы. Можно ещё добавить колонки с суммами лотов, как с прибылью?

И просадки 1.Максимальная и 2. текущая ?



А так - БОЛЬШОЙ респект!

 

То, что было нужно! Спасибо автору.

Торгую роботами, список открытых сделок не помещается в окно.

Нельзя как-то прокрутку добавить?

 
Добрый день. В столбцах "Месяц" и "Всего" отображаются данные только за последние 3 недели. Как это можно исправить?
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