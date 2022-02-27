Стандартная библиотека, CTrade - PositionClose не работает - страница 2
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Вот пример перебора списка позиций, выбор позиции по индексу, далее закрытие по тикету. Если ошибка - то распечатывается описание ошибки (ResultRetcodeDescription).
Интересно, что покажет у Вас метод описания ошибки.
ну это очень странно когда пытаешься дать обратную связь чтобы улучшить СБ, видимо никто никому это не надо
Используйте стандарт переборах позиции в цикле и выбор позиции через Тикет позиции. Пример сейчас дать не могу к сожалению.
Я могу, Владимир - благо воспользовался Вашим примером вчера - с кодебазе трала(Вас от души благодарю!)
вот (взяли по индексу - закрыли):
участки перебора и закрытия - все работает супер - сейчас тестирую:
Александр - пользуйтесь! Перебор надо с конца вначало - мне надо крыть первый поэтому цикл сначала позиций к крайней свежей!
https://www.mql5.com/ru/articles/138