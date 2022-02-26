Создание советника по скомпиллированному файлу индикатора .ex4

Новый комментарий
 

Добрый день!

Есть индикатор "двойное дно-вершина" в формате ex4,  как вставить его в советник,

чтобы торговал по стрелкам вверх-вниз?

PTS_DoubleTopBottom (4).zip\PTS_DoubleTopBottom\MT4_Version - ZIP архив, размер исходных файлов 74 359 байт









            


              

                
              

          

            

          

        


      


  

    


  


        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          

это часть кода в советнике

//+------------------------------------------------------------------+
int Signal(string sym)
  {
   double ma1 = iCustom(Symbol(),0,"PTS_DoubleTopBottom.ex4",11, 1);
   double ma2 = iCustom(Symbol(),0,"PTS_DoubleTopBottom,ex4",12, 1);
    
   if(ma1) // && Buy1 && Buy2 && Buy3)       // if(ma1 > ma2)
      return (1);
   else
      if(ma2)  // && Sell1 && Sell2 && Sell3)   //  if(ma1 < ma2)
         return (-1);
      else
         return (0);
   return (0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          как определить номера линий в индикаторе не зная исходного кода?
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 fregat555 #:
 как определить номера линий в индикаторе не зная исходного кода? 
  
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
это в честь такого-же заказа на фрилансе ? 
 
периодично смотрю, есть чёткая корреляция - заказ на англоязычной части, через день такой-же в русскоязычной. Потом вопросы в форуме "напишите, подскажите"
 
это "двойная вершина" добралась в этом сложном пути до форума :-)

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Maxim Kuznetsov #:
 
это в честь такого-же заказа на фрилансе ? 
 
периодично смотрю, есть чёткая корреляция - заказ на англоязычной части, через день такой-же в русскоязычной. Потом вопросы в форуме "напишите, подскажите"
 
это "двойная вершина" добралась в этом сложном пути до форума :-)
 
 
Каждый занимается каким-то личным проектом -  совпадения неизбежны.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Vitaly Muzichenko #:
 
Каждый занимается каким-то личным проектом -  совпадения неизбежны.
 
 
просто бывает любопытно видеть - появляется заказ на английской части, проходит какое-то время.. ушлые ребята переформулируют его в русской части. проходит ещё небольшое время, появляются вопросы на форуме "сделайте бесплатно или в деталях подскажите как"
 
тоже конечно бизнес-проект :-)

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Индикатор взят ( в свободном доступе) и Майка Симлича (Германия).
 
Опытным путем при изменение цветов линий установил,что бай это параметр 11,а продажа-номер 12,
 
что и заложил в советник.
 
Советник работает но не совсем так как надо.

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Двойная вершина
 
Добрый день!
 
Протестировал данный индикатор "двойное дно-вершина" 
 
на 30 парах и таймфремах  М15,М30,Н1 и посчитал вручную потенциальную прибыль за 1,5 года.  Везде дает прибыль.
 
Стоп-лосс и прибыль установлены по линиям Фибоначчи как видно из графика.
 
Хочу доработать  данный мультисоветник, совместно и безвозмездно, если кого-то заинтересует.
 
Болвалка советника есть.

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Vitaly Muzichenko #:
   
 
не совсем понял где это найти? На мт4.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 fregat555 #:
 
не совсем понял где это найти? На мт4.
 
 
Вид - Окно данных (или Ctrl+D). Потом наводите курсор мыши на окно графика, в котором установлен индикатор. В ответ окно данных отобразит показания каждого из доступных индикаторных буферов.

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
12      
        
    

    

          
            Новый комментарий