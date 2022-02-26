Создание советника по скомпиллированному файлу индикатора .ex4
это часть кода в советнике //+------------------------------------------------------------------+ int Signal(string sym) { double ma1 = iCustom(Symbol(),0,"PTS_DoubleTopBottom.ex4",11, 1); double ma2 = iCustom(Symbol(),0,"PTS_DoubleTopBottom,ex4",12, 1); if(ma1) // && Buy1 && Buy2 && Buy3) // if(ma1 > ma2) return (1); else if(ma2) // && Sell1 && Sell2 && Sell3) // if(ma1 < ma2) return (-1); else return (0); return (0); } //+------------------------------------------------------------------+
это в честь такого-же заказа на фрилансе ?
периодично смотрю, есть чёткая корреляция - заказ на англоязычной части, через день такой-же в русскоязычной. Потом вопросы в форуме "напишите, подскажите"
это "двойная вершина" добралась в этом сложном пути до форума :-)
это в честь такого-же заказа на фрилансе ?
периодично смотрю, есть чёткая корреляция - заказ на англоязычной части, через день такой-же в русскоязычной. Потом вопросы в форуме "напишите, подскажите"
это "двойная вершина" добралась в этом сложном пути до форума :-)
Каждый занимается каким-то личным проектом - совпадения неизбежны.
Каждый занимается каким-то личным проектом - совпадения неизбежны.
просто бывает любопытно видеть - появляется заказ на английской части, проходит какое-то время.. ушлые ребята переформулируют его в русской части. проходит ещё небольшое время, появляются вопросы на форуме "сделайте бесплатно или в деталях подскажите как"
тоже конечно бизнес-проект :-)
Индикатор взят ( в свободном доступе) и Майка Симлича (Германия).
Опытным путем при изменение цветов линий установил,что бай это параметр 11,а продажа-номер 12,
что и заложил в советник.
Советник работает но не совсем так как надо.
Добрый день!
Протестировал данный индикатор "двойное дно-вершина"
на 30 парах и таймфремах М15,М30,Н1 и посчитал вручную потенциальную прибыль за 1,5 года. Везде дает прибыль.
Стоп-лосс и прибыль установлены по линиям Фибоначчи как видно из графика.
Хочу доработать данный мультисоветник, совместно и безвозмездно, если кого-то заинтересует.
Болвалка советника есть.
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Добрый день!
Есть индикатор "двойное дно-вершина" в формате ex4, как вставить его в советник,
чтобы торговал по стрелкам вверх-вниз?
PTS_DoubleTopBottom (4).zip\PTS_DoubleTopBottom\MT4_Version - ZIP архив, размер исходных файлов 74 359 байт