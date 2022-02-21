Метатрейдер 4/5 и разрешение больше 1080 при экране 15-16, как это будет?
Выбираю ноут и вопрос что будет при разрешении 2к или 4к.
Шрифты в терминале будут кратно меньше или это можно будет как-то настроить? Подскажите пожалста.
Да так же как и остальными программами, нужно просто прийти в магазин и попросить включить и оценить самому насколько комфортно работать при стандартном или увеличенном DPI, ибо для многих современных ноутбуков менее 17 дюймов есть такая беда что даже при FullHD в windows мелковаты шрифты стандартных 9 пунктов и не комфортно их читать, хотя смотря кому как конечно, но вот мне на большинстве ноутбуков комфортнее поднять DPI, а отсюда могут быть следствия в виде негладкого масштабирования или размытости, к счастью МТ4 и МТ5 масштабируется почти без проблем, а 4K для ноутбука это вообще наверное лишнее и тупо переплата, но это лишь моё личное мнение, каждый сам себе хозяин-барин.
Выбираю ноут и вопрос что будет при разрешении 2к или 4к.
Шрифты в терминале будут кратно меньше или это можно будет как-то настроить? Подскажите пожалста.
В настройках дисплея есть такой параметр. Мне комфортно на 125%. Так что все настраивается
на мониторе в редакторе комфортный размер шрифта имеет толщину ровно 1 пиксель, опасаюсь что при изменении размера они будут "плыть", чего не хотелось-бы
На сколько я знаю, в современных системах, основные шрифты - векторные (TrueType, OpenType,...)
Опасаться не надо, надо тестить ;-)
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Выбираю ноут и вопрос что будет при разрешении 2к или 4к.
Шрифты в терминале будут кратно меньше или это можно будет как-то настроить? Подскажите пожалста.