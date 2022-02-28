Приведите примеры, когда прошлые данные дают информацию о будущих движениях цены

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Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
 
osmo1709:
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?

не могу не затронуть умных 

Да, на исторических данных работает корреляция.

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Ответ даже читать не буду, знаю какой он будет 

 
Vitaly Muzichenko #:

не могу не затронуть умных 

Да, на исторических данных работает корреляция.

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Ответ даже читать не буду, знаю какой он будет 

А я между тем добавлю, что прошлые данные работают только в разрезе модели:

Ожидание рынка ->ОИ, Дельта, Объём->Цена->Индикаторы

То есть исторические данные по ожиданию рынка, про торговке объёма, открытого интереса и дельты имеют возможность предсказать будущее от 3 минут до 30 в остальном всё тщетно :-(

 
osmo1709:
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
Можно. я делаю.
 
osmo1709:
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?

Все предсказания делаются с какой-то вероятностью. Абсолютно все этим пользуются. Иначе как же жить?

 
Да, это суть теханализа и трейдинга: трейдер смотрит на исторические данные и действует исходя из них.
 
Прогнозирование будущего - одна из самых сложных задач, в любой области
 
К Ванге была большая очередь, но никто не спросил про биткойн
 
osmo1709:
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?

Глядя - бесполезно или в итоге потеряет устойчивость. Нужен расчёт) Математика - Царица наук.

 
Mikhail Mishanin #:

Глядя - бесполезно или в итоге потеряет устойчивость. Нужен расчёт) Математика - Царица наук.

Математика = наука - это всего лишь слово. А нужно дело. Программирование = Царьо всех дел, информатика = путь к победе.

 

Привет!

Охотник приходя в лес, в тайгу сначала изучает следы зверя и его повадки.

После находит "паттерн" - т.е. где часто и почему ходит зверь, и там ставит капкан.

Так и здесь.

:))


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