Приведите примеры, когда прошлые данные дают информацию о будущих движениях цены
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
не могу не затронуть умных
Да, на исторических данных работает корреляция.
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Ответ даже читать не буду, знаю какой он будет
не могу не затронуть умных
Да, на исторических данных работает корреляция.
---
Ответ даже читать не буду, знаю какой он будет
А я между тем добавлю, что прошлые данные работают только в разрезе модели:
Ожидание рынка ->ОИ, Дельта, Объём->Цена->Индикаторы
То есть исторические данные по ожиданию рынка, про торговке объёма, открытого интереса и дельты имеют возможность предсказать будущее от 3 минут до 30 в остальном всё тщетно :-(
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
Все предсказания делаются с какой-то вероятностью. Абсолютно все этим пользуются. Иначе как же жить?
Как-то разве можно глядя на исторические данные предсказать будущее? Кто-то это делает?
Глядя - бесполезно или в итоге потеряет устойчивость. Нужен расчёт) Математика - Царица наук.
Привет!
Охотник приходя в лес, в тайгу сначала изучает следы зверя и его повадки.
После находит "паттерн" - т.е. где часто и почему ходит зверь, и там ставит капкан.
Так и здесь.
:))
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