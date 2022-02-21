Вход в аккаунт на дескто-платформе

Новый комментарий
 

После обновления десктоп вылетел из учетки форума, в учетку на форму захожу, проверяю пароль и емайл, копирую из, ввожу в платформе - нифига. Не корректная учетка. Что туда вводить надо и что вобще за ерунда творится?


 

Если у вас есть вопрос, в первую очередь вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал"


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки Code). Это должно выглядеть так:

 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H  @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 
Roman S:

После обновления десктоп вылетел из учетки форума, в учетку на форму захожу, проверяю пароль и емайл, копирую из, ввожу в платформе - нифига. Не корректная учетка. Что туда вводить надо и что вобще за ерунда творится?


Воспользуйтесь услугой восстановления пароля на сайте. Вам нужно просто поменять пароль

 
Malik Arykov #:

Воспользуйтесь услугой восстановления пароля на сайте. Вам нужно просто поменять пароль

Коллеги, прошу прощения возможно неточно сформулировал: при входе в десктоп платформу требуется логин и пароль. Но в качестве логина тут _на сайте_ у меня указан е-майл. Пароль я и так знаю и помню, на форум например могу войти снова если вышел из учетки и тд. Но в десктопе в качестве логина именно емайл не принимается - пишет, что можно использовать в логине только цифры и буквы, то есть знак "@" в логине не принимается. Соответственно войти не могу. Ранее в качестве логина был указано что-то другое, я точно помню, типа аккаунт. Но где и что это - я сейчас найти не могу.

 
Roman S #:

Коллеги, прошу прощения возможно неточно сформулировал: при входе в десктоп платформу требуется логин и пароль. Но в качестве логина тут _на сайте_ у меня указан е-майл. Пароль я и так знаю и помню, на форум например могу войти снова если вышел из учетки и тд. Но в десктопе в качестве логина именно емайл не принимается - пишет, что можно использовать в логине только цифры и буквы, то есть знак "@" в логине не принимается. Соответственно войти не могу. Ранее в качестве логина был указано что-то другое, я точно помню, типа аккаунт. Но где и что это - я сейчас найти не могу.

Тогда попробуйте этот логин


 
Alexey Viktorov #:

Тогда попробуйте этот логин


Спасибо, а эта информация где-то в профиле сохраняется, кроме как в адресной строке пути к профилю? А то она еще в нижнем регистре в адресе, а на деле-то не факт. Вобщем все равно не пускает. Ладно, буду восстанавливать пароль, посмотрю что получится.

 

При запросе восстановления пароля приходит и имя аккаунта и все стало ок. Спасибо, коллеги.

P.S. У меня большое число платформ, виртуальных машин и мобильных терминалов, и везде придется теперь перезаходить, но зато теперь сохраню и имя аккаунта на будущее :))

Новый комментарий