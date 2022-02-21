Вход в аккаунт на дескто-платформе
Если у вас есть вопрос, в первую очередь вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал"
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Это должно выглядеть так:
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
После обновления десктоп вылетел из учетки форума, в учетку на форму захожу, проверяю пароль и емайл, копирую из, ввожу в платформе - нифига. Не корректная учетка. Что туда вводить надо и что вобще за ерунда творится?
Воспользуйтесь услугой восстановления пароля на сайте. Вам нужно просто поменять пароль
Воспользуйтесь услугой восстановления пароля на сайте. Вам нужно просто поменять пароль
Коллеги, прошу прощения возможно неточно сформулировал: при входе в десктоп платформу требуется логин и пароль. Но в качестве логина тут _на сайте_ у меня указан е-майл. Пароль я и так знаю и помню, на форум например могу войти снова если вышел из учетки и тд. Но в десктопе в качестве логина именно емайл не принимается - пишет, что можно использовать в логине только цифры и буквы, то есть знак "@" в логине не принимается. Соответственно войти не могу. Ранее в качестве логина был указано что-то другое, я точно помню, типа аккаунт. Но где и что это - я сейчас найти не могу.
Коллеги, прошу прощения возможно неточно сформулировал: при входе в десктоп платформу требуется логин и пароль. Но в качестве логина тут _на сайте_ у меня указан е-майл. Пароль я и так знаю и помню, на форум например могу войти снова если вышел из учетки и тд. Но в десктопе в качестве логина именно емайл не принимается - пишет, что можно использовать в логине только цифры и буквы, то есть знак "@" в логине не принимается. Соответственно войти не могу. Ранее в качестве логина был указано что-то другое, я точно помню, типа аккаунт. Но где и что это - я сейчас найти не могу.
Тогда попробуйте этот логин
Тогда попробуйте этот логин
Спасибо, а эта информация где-то в профиле сохраняется, кроме как в адресной строке пути к профилю? А то она еще в нижнем регистре в адресе, а на деле-то не факт. Вобщем все равно не пускает. Ладно, буду восстанавливать пароль, посмотрю что получится.
При запросе восстановления пароля приходит и имя аккаунта и все стало ок. Спасибо, коллеги.
P.S. У меня большое число платформ, виртуальных машин и мобильных терминалов, и везде придется теперь перезаходить, но зато теперь сохраню и имя аккаунта на будущее :))
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После обновления десктоп вылетел из учетки форума, в учетку на форму захожу, проверяю пароль и емайл, копирую из, ввожу в платформе - нифига. Не корректная учетка. Что туда вводить надо и что вобще за ерунда творится?