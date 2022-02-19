Есть ли способ отправить POST запрос при бэктесте.
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Знаю, mt5 подавляет всякие алерты, принты и т.д. в режиме тестера. Post запросы тоже, подозреваю, глушит? Подскажите, есть ли способ обойти?
А ещё такой вопрос. У меня есть API на питоне, если туда передавать данные в виде строки через post запрос, то API будет отвечать в 100 раз медленнее, чем если заслать данные в виде словаря. Не сильно вы этом шарю (и не уверен, что корректно вопрос формулирую) - в MQL5 WebRequest это какой вариант? Через единую текстовую строку?