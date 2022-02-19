Есть ли способ отправить POST запрос при бэктесте.

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Знаю, mt5 подавляет всякие алерты, принты и т.д. в режиме тестера. Post запросы тоже, подозреваю, глушит? Подскажите, есть ли способ обойти?


А ещё такой вопрос. У меня есть API на питоне, если туда передавать данные в виде строки через post запрос, то API будет отвечать в 100 раз медленнее, чем если заслать данные в виде словаря. Не сильно вы этом шарю (и не уверен, что корректно вопрос формулирую) - в MQL5 WebRequest это какой вариант? Через единую текстовую строку?

 

В документации четко написано


 
Sergey Zhilinskiy #:

В документации четко написано


Ок, подтвердились мои предположения. Теперь вопрос как обойти?)

 
Replikant_mih #:

Ок, подтвердились мои предположения. Теперь вопрос как обойти?)

использовать DLL вестимо. dll в тестере разрешены :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

использовать DLL вестимо. dll в тестере разрешены :-)

Ясн. Спасиб. Походу опять на фрилансе надо будет заказывать, а то я закопаюсь с этими dll'ками, чувствую).

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