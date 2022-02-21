Как можно использовать фактор флэта при построении ТС? - страница 2

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Dmitiry Ananiev #:

есть такая наука - статистика. Так вот вечером и ночью флеты преобладают. Ну закроется пару сдеок в минус на тренде за недлю. Профит от торговли в канале легко перекрывает убытки от трендов

У меня тренды большую часть профита съедают. Но и системы простейшие.
Зигзаг используете?
 
osmo1709:
Тот факт что есть флэт, позволяет создать безубыточную ТС? Ведь можно расставить ордера сверху и снизу и цена в 90% случаев их заденет. Как это можно использовать?

Привет!

Да все легко и просто, если много копал инфы.

Больше того - неважно флет или тренд.

Можно не расставлять ордера, а лупить прямо по маркету.

Торговля всем чем можно

 
spiderman8811 #:

Привет!

Да все легко и просто, если много копал инфы.

Больше того - неважно флет или тренд.

Можно не расставлять ордера, а лупить прямо по маркету.


если комиссия за маркет не берётся, то лучше вообще лупить прямо по маркету. Так выбираешь самый подходящий (по разным параметрам момент). С отложками момент входа выберут за тебя

 
Maxim Kuznetsov #:

если комиссия за маркет не берётся, то лучше вообще лупить прямо по маркету. Так выбираешь самый подходящий (по разным параметрам момент). С отложками момент входа выберут за тебя

ух ты ! Напишите в личку какой брокер не берет комиссию за маркет ордера а за лимтки берет ? 

Вторую часть фразы вообще не понял. почему отложки выбирают момент входа за тебя ? их ведь двигать можно! 

 
Dmitiry Ananiev #:

ух ты ! Напишите в личку какой брокер не берет комиссию за маркет ордера а за лимтки берет ? 

Вторую часть фразы вообще не понял. почему отложки выбирают момент входа за тебя ? их ведь двигать можно! 

Если комиссия в тарифе есть, то за рыночное исполнение как правило выше. Даже на криптах. Если комиссия есть и одинакова за всё, стоит думать в то ли место ты попал :-)

Про вторую часть. Есть спред. При плавающем спреде, отложками ты его соберёшь/отдашь больше. Лимитку срубят не когда "рынок пошёл", а когда твой объём понадобился MM. 

К тому отложки совсем не всегда можно двигать, иногда их даже убрать нельзя и они могут не сработать

Если связь+надёжность позволяет и лишних денег за это не берут, лучше торговать по рынку. 

 
Maxim Kuznetsov #:

Если комиссия в тарифе есть, то за рыночное исполнение как правило выше. Даже на криптах. Если комиссия есть и одинакова за всё, стоит думать в то ли место ты попал :-)

Про вторую часть. Есть спред. При плавающем спреде, отложками ты его соберёшь/отдашь больше. Лимитку срубят не когда "рынок пошёл", а когда твой объём понадобился MM. 

К тому отложки совсем не всегда можно двигать, иногда их даже убрать нельзя и они могут не сработать

Если связь+надёжность позволяет и лишних денег за это не берут, лучше торговать по рынку. 

я же вроде по русски спрашиваю - какой брокер берет комиссию за маркет ордера и не бер за лимитные ? Лучше прям с цифрами . Проверять не очень хочется. Тогда мы более детально разберем эту историю. 

Второй ответ вообще пальцем в небо. Как можно собрать спред лимитным ордером ? В момент входа в рынок, например в бай лимитным ордером - меня интересует только цена Ask, Какой Бид в это время - не важно. Соответсвенно и спред так жене интересует. 
Кроме того при входе в рынок маркет ордером ваш приказ будет исполнен по стакану, соответственно проскальзывание может быть весьма приличным и убыточным, но если повезет то прибыльным. Лимитный же ордер гарантирует цену исполнения но не гарантирует само исполнение. 

А если вы торгуете стоп- ордерами - то тут согласен , уж лучше маркетом осуществлять сделки. 

 
Dmitiry Ananiev #:

я же вроде по русски спрашиваю - какой брокер берет комиссию за маркет ордера и не бер за лимитные ? Лучше прям с цифрами . Проверять не очень хочется. Тогда мы более детально разберем эту историю. 

Второй ответ вообще пальцем в небо. Как можно собрать спред лимитным ордером ? В момент входа в рынок, например в бай лимитным ордером - меня интересует только цена Ask, Какой Бид в это время - не важно. Соответсвенно и спред так жене интересует. 
Кроме того при входе в рынок маркет ордером ваш приказ будет исполнен по стакану, соответственно проскальзывание может быть весьма приличным и убыточным, но если повезет то прибыльным. Лимитный же ордер гарантирует цену исполнения но не гарантирует само исполнение. 

А если вы торгуете стоп- ордерами - то тут согласен , уж лучше маркетом осуществлять сделки. 

я же вроде по русски же и отвечаю..посмотрите хотя-бы крипту - комиссия за рыночные ордера выше чем за лимитные. Биржи всякие, опять то-же самое. Заведомые 90% кухонь можно пропустить - у них комиссия из соображений "солидно,как взрослые" ;-) 

про сбор спреда - вот он как раз таки лимитками и собирается. "плавающий" спред в процессе движения, расширяется в сторону лимитников, цена ползёт как гусеница переставляя две опоры туда-сюда. Лимитка в среднем берёт чуть больше спреда. 


какой Бид (Аск) волнует всегда, на всех 4-х ногах. Процесс с нулевой суммой, поэтому всё что получил кто-то там, это ровно то что ты недополучил. 

 
Dmitiry Ananiev #:

я же вроде по русски спрашиваю

человек теоретег, что вы от него хотите?

 
Andrei Trukhanovich #:

человек теоретег, что вы от него хотите?

Эвона чё!!!!!!!!! а я смотрю - рейтинг вроде приличный, а дичь какую то несет. Понять ни чего не могу. 

Maxim Kuznetsov - Если стоит ордер Бай Лимит то активируется он ценой Аск. Селл Лимит активируется по цене Bid. Поэтому расширение спреда ни как не может быть в сторону лимитников. 

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov
  • 2022.02.20
  • www.mql5.com
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Практикам видать прищемили X(не вост) :-)

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