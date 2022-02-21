Как можно использовать фактор флэта при построении ТС? - страница 2
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есть такая наука - статистика. Так вот вечером и ночью флеты преобладают. Ну закроется пару сдеок в минус на тренде за недлю. Профит от торговли в канале легко перекрывает убытки от трендов
Тот факт что есть флэт, позволяет создать безубыточную ТС? Ведь можно расставить ордера сверху и снизу и цена в 90% случаев их заденет. Как это можно использовать?
Привет!
Да все легко и просто, если много копал инфы.
Больше того - неважно флет или тренд.
Можно не расставлять ордера, а лупить прямо по маркету.
Привет!
Да все легко и просто, если много копал инфы.
Больше того - неважно флет или тренд.
Можно не расставлять ордера, а лупить прямо по маркету.
если комиссия за маркет не берётся, то лучше вообще лупить прямо по маркету. Так выбираешь самый подходящий (по разным параметрам момент). С отложками момент входа выберут за тебя
если комиссия за маркет не берётся, то лучше вообще лупить прямо по маркету. Так выбираешь самый подходящий (по разным параметрам момент). С отложками момент входа выберут за тебя
ух ты ! Напишите в личку какой брокер не берет комиссию за маркет ордера а за лимтки берет ?
Вторую часть фразы вообще не понял. почему отложки выбирают момент входа за тебя ? их ведь двигать можно!
ух ты ! Напишите в личку какой брокер не берет комиссию за маркет ордера а за лимтки берет ?
Вторую часть фразы вообще не понял. почему отложки выбирают момент входа за тебя ? их ведь двигать можно!
Если комиссия в тарифе есть, то за рыночное исполнение как правило выше. Даже на криптах. Если комиссия есть и одинакова за всё, стоит думать в то ли место ты попал :-)
Про вторую часть. Есть спред. При плавающем спреде, отложками ты его соберёшь/отдашь больше. Лимитку срубят не когда "рынок пошёл", а когда твой объём понадобился MM.
К тому отложки совсем не всегда можно двигать, иногда их даже убрать нельзя и они могут не сработать
Если связь+надёжность позволяет и лишних денег за это не берут, лучше торговать по рынку.
Если комиссия в тарифе есть, то за рыночное исполнение как правило выше. Даже на криптах. Если комиссия есть и одинакова за всё, стоит думать в то ли место ты попал :-)
Про вторую часть. Есть спред. При плавающем спреде, отложками ты его соберёшь/отдашь больше. Лимитку срубят не когда "рынок пошёл", а когда твой объём понадобился MM.
К тому отложки совсем не всегда можно двигать, иногда их даже убрать нельзя и они могут не сработать
Если связь+надёжность позволяет и лишних денег за это не берут, лучше торговать по рынку.
я же вроде по русски спрашиваю - какой брокер берет комиссию за маркет ордера и не бер за лимитные ? Лучше прям с цифрами . Проверять не очень хочется. Тогда мы более детально разберем эту историю.
Второй ответ вообще пальцем в небо. Как можно собрать спред лимитным ордером ? В момент входа в рынок, например в бай лимитным ордером - меня интересует только цена Ask, Какой Бид в это время - не важно. Соответсвенно и спред так жене интересует.
Кроме того при входе в рынок маркет ордером ваш приказ будет исполнен по стакану, соответственно проскальзывание может быть весьма приличным и убыточным, но если повезет то прибыльным. Лимитный же ордер гарантирует цену исполнения но не гарантирует само исполнение.
А если вы торгуете стоп- ордерами - то тут согласен , уж лучше маркетом осуществлять сделки.
я же вроде по русски спрашиваю - какой брокер берет комиссию за маркет ордера и не бер за лимитные ? Лучше прям с цифрами . Проверять не очень хочется. Тогда мы более детально разберем эту историю.
Второй ответ вообще пальцем в небо. Как можно собрать спред лимитным ордером ? В момент входа в рынок, например в бай лимитным ордером - меня интересует только цена Ask, Какой Бид в это время - не важно. Соответсвенно и спред так жене интересует.
Кроме того при входе в рынок маркет ордером ваш приказ будет исполнен по стакану, соответственно проскальзывание может быть весьма приличным и убыточным, но если повезет то прибыльным. Лимитный же ордер гарантирует цену исполнения но не гарантирует само исполнение.
А если вы торгуете стоп- ордерами - то тут согласен , уж лучше маркетом осуществлять сделки.
я же вроде по русски же и отвечаю..посмотрите хотя-бы крипту - комиссия за рыночные ордера выше чем за лимитные. Биржи всякие, опять то-же самое. Заведомые 90% кухонь можно пропустить - у них комиссия из соображений "солидно,как взрослые" ;-)
про сбор спреда - вот он как раз таки лимитками и собирается. "плавающий" спред в процессе движения, расширяется в сторону лимитников, цена ползёт как гусеница переставляя две опоры туда-сюда. Лимитка в среднем берёт чуть больше спреда.
какой Бид (Аск) волнует всегда, на всех 4-х ногах. Процесс с нулевой суммой, поэтому всё что получил кто-то там, это ровно то что ты недополучил.
я же вроде по русски спрашиваю
человек теоретег, что вы от него хотите?
человек теоретег, что вы от него хотите?
Эвона чё!!!!!!!!! а я смотрю - рейтинг вроде приличный, а дичь какую то несет. Понять ни чего не могу.
Maxim Kuznetsov - Если стоит ордер Бай Лимит то активируется он ценой Аск. Селл Лимит активируется по цене Bid. Поэтому расширение спреда ни как не может быть в сторону лимитников.
Практикам видать прищемили X(не вост) :-)