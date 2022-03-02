Как передать собранные и обработанные данные фреймов из эксперта? - страница 4
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- программа RAMDisk
- создание символической ссылки:
mklink /D C:\..........................\MQL4\Files B:\Files
---
примерно такТо же самое касается общих экспертов и индикаторов для разных терминалов. Пишется один и доступен сразу всем. Правда их уже держать в RAM никчему.
- программа RAMDisk
- создание символической ссылки:
mklink /D C:\..........................\MQL4\Files B:\Files
---
примерно такТо же самое касается общих экспертов и индикаторов для разных терминалов. Пишется один и доступен сразу всем. Правда их уже держать в RAM никчему.
Благодарю. Но, подозреваю, что мою "плавающую" проблему это не решит - RAMdrive с точки зрения программы - это обычный диск, только очень быстрый. И результат работы с ним будет тот же.
Пока все начало работать по-прежнему, и я даже не понял, что произошло. Файл создается в функции OnTesterDeinit(), в локальной или общей папке.
Благодарю. Но, подозреваю, что мою "плавающую" проблему это не решит - RAMdrive с точки зрения программы - это обычный диск, только очень быстрый. И результат работы с ним будет тот же.
не пойму суть проблемы
не пойму суть проблемы
Проблема в том, что ИНОГДА файл обработанных данных фреймов не создается. При этом - хотя код возврата у меня проверяется, все проходит без сообщений об ошибке.
В данный момент проблема опять исчезла, все работает штатно, файл создается.
Ждем, пока она опять проявится.
Похоже, я понял, в чем дело.
Проблема в слишком большом числе открытых окон графиков.
Дело в том, что у меня оптимизация происходит в пакетном режиме, и я не слежу за терминалом, на котором это происходит. А терминал, по мере работы открывает все больше и больше графиков, которые не закрываются. И в один прекрасный момент файл, который должен записываться по результатам обработки фреймов, перестает записываться. Я начинаю искать проблему, часть графиков закрываю, поскольку они мешают отладке - и с удивлением вижу, что файл вновь создается.
То есть, если вызвать терминал, и позакрывать в нем всю кучу открытых окон - файл тут же начинает писаться вновь. Пока я это еще окончательно не подтвердил, но, похоже, это именно так.
Похоже, я понял, в чем дело.
Проблема в слишком большом числе открытых окон графиков.
Дело в том, что у меня оптимизация происходит в пакетном режиме, и я не слежу за терминалом, на котором это происходит. А терминал, по мере работы открывает все больше и больше графиков, которые не закрываются. И в один прекрасный момент файл, который должен записываться по результатам обработки фреймов, перестает записываться. Я начинаю искать проблему, часть графиков закрываю, поскольку они мешают отладке - и с удивлением вижу, что файл вновь создается.
То есть, если вызвать терминал, и позакрывать в нем всю кучу открытых окон - файл тут же начинает писаться вновь. Пока я это еще окончательно не подтвердил, но, похоже, это именно так.
Похоже на исчерпание какого-то ресурса - файловых дескрипторов, памяти...
На данный момент, вроде, к-во графиков ограничено сотней. Может быть, просто не создаётся "сверхлимитный" график?