Как передать собранные и обработанные данные фреймов из эксперта? - страница 4

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- программа RAMDisk

- создание символической ссылки:

mklink /D C:\..........................\MQL4\Files B:\Files

---

примерно так

То же самое касается общих  экспертов и индикаторов для разных терминалов. Пишется один и доступен сразу всем. Правда их уже держать в RAM  никчему.
Не забываем нажимать "обновить" в терминалах после изменения кода ;)

Удачи!
 
Renat Akhtyamov #:

- программа RAMDisk

- создание символической ссылки:

mklink /D C:\..........................\MQL4\Files B:\Files

---

примерно так

То же самое касается общих  экспертов и индикаторов для разных терминалов. Пишется один и доступен сразу всем. Правда их уже держать в RAM  никчему.
Не забываем нажимать "обновить" в терминалах после изменения кода ;)

Удачи!

Благодарю. Но, подозреваю, что мою "плавающую" проблему это не решит - RAMdrive с точки зрения программы - это обычный диск, только очень быстрый. И результат работы с ним будет тот же. 

Пока все начало работать по-прежнему, и я даже не понял, что произошло. Файл создается в функции OnTesterDeinit(), в локальной или общей папке. 

 
Georgiy Merts #:

Благодарю. Но, подозреваю, что мою "плавающую" проблему это не решит - RAMdrive с точки зрения программы - это обычный диск, только очень быстрый. И результат работы с ним будет тот же. 

не пойму суть проблемы

 
Renat Akhtyamov #:

не пойму суть проблемы

Проблема в том, что ИНОГДА файл обработанных данных фреймов не создается. При этом - хотя код возврата у меня проверяется, все проходит без сообщений об ошибке. 

В данный момент проблема опять исчезла, все работает штатно, файл создается. 

Ждем, пока она опять проявится. 

 

Похоже, я понял, в чем дело. 

Проблема в слишком большом числе открытых окон графиков. 

Дело в том, что у меня оптимизация происходит в пакетном режиме, и я не слежу за терминалом, на котором это происходит. А терминал, по мере работы открывает все больше и больше графиков, которые не закрываются. И в один прекрасный момент файл, который должен записываться по результатам обработки фреймов, перестает записываться. Я начинаю искать проблему, часть графиков закрываю, поскольку они мешают отладке - и с удивлением вижу, что файл вновь создается. 

То есть, если вызвать терминал, и позакрывать в нем всю кучу открытых окон - файл тут же начинает писаться вновь. Пока я это еще окончательно не подтвердил, но, похоже, это именно так. 

 
Да, есть такая проблема. Если график не открыть, запрос цен с других инструментов либо не открытых других таймфреймов возвращает не корректные цифры.
Шаманить платформу надо, чтобы графики не открывать....
 
Georgiy Merts #:

Похоже, я понял, в чем дело. 

Проблема в слишком большом числе открытых окон графиков. 

Дело в том, что у меня оптимизация происходит в пакетном режиме, и я не слежу за терминалом, на котором это происходит. А терминал, по мере работы открывает все больше и больше графиков, которые не закрываются. И в один прекрасный момент файл, который должен записываться по результатам обработки фреймов, перестает записываться. Я начинаю искать проблему, часть графиков закрываю, поскольку они мешают отладке - и с удивлением вижу, что файл вновь создается. 

То есть, если вызвать терминал, и позакрывать в нем всю кучу открытых окон - файл тут же начинает писаться вновь. Пока я это еще окончательно не подтвердил, но, похоже, это именно так. 

Похоже на исчерпание какого-то ресурса - файловых дескрипторов, памяти...

На данный момент, вроде, к-во графиков ограничено сотней. Может быть, просто не создаётся "сверхлимитный" график?

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