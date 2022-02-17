Ошибочно пишет: 80% прироста сделано за 20 дней. Это 1.43% от общего срока жизни сигнала 1400 дней - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очевидно сервис не рассматривает аргументы вида "ну сами посмотрите".
Вам доступна история счета, посчитайте, выложите здесь же в топике.
- здесь статистика также по годам, но общий процент прироста показывается неправильно (там бывают такие сбои, то в плюс, то в минус).
- для показа "адекватного" графика, надо нажать переключатель на USD:
_ - здесь статистика также по годам, но общий процент прироста показывается неправильно (там бывают такие сбои, то в плюс, то в минус).
- для показа "адекватного" графика, надо нажать переключатель на USD:
Зачем непонятные картинки? Какой отношение она имеет к фразе "посчитайте, выложите здесь же в топике"?
Сохраните свою торговую историю, откройте в Exel и приведите свой независимый подсчёт. Очень ждем.
Зачем непонятные картинки? Какой отношение она имеет к фразе "посчитайте, выложите здесь же в топике"?
Сохраните свою торговую историю, откройте в Exel и приведите свой независимый подсчёт. Очень ждем.
Вставил в посте выше ссылки картинками. Ссылки не вставляются.Откуда её скачать, эту историю?
Вот история.
А теперь загоняйте её в Execel и продемонстрируйте свой независимый расчёт. Очень интересно.
Всё-таки вторую страницу исписали - а от вас никаких выходных данных, никаких подтверждений.
А как её считать? Есть какая-то методика общепринятая?
Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать.
Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать.
Я понятия не имею как её считать.
Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать.
Правильно, зачем заморачиваться? Показывать просто - для счета 5 предупреждений. Каких предупреждений? - а секрет!
Если для этого предупреждения нет алгоритма расчета - зачем его рассчитывать и показывать вообще?
Правильно, зачем заморачиваться? Показывать просто - для счета 5 предупреждений. Каких предупреждений? - а секрет!
Если для этого предупреждения нет алгоритма расчета - зачем его рассчитывать и показывать вообще?
Тут не надо быть специалистом, чтобы посмотреть на график и его доходность по месяцам, чтобы понять, что утверждение о том, что "80% прибыли сделано за 20 дней..." - не верно.