Ошибочно пишет: 80% прироста сделано за 20 дней. Это 1.43% от общего срока жизни сигнала 1400 дней - страница 2

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Marsel #:

Очевидно сервис не рассматривает аргументы вида "ну сами посмотрите".

Вам доступна история счета, посчитайте, выложите здесь же в топике.

  - здесь статистика также по годам, но общий процент прироста показывается неправильно (там бывают такие сбои, то в плюс, то в минус).

- для показа "адекватного" графика, надо нажать переключатель на USD:

 
Michail Smirnov #:

_ - здесь статистика также по годам, но общий процент прироста показывается неправильно (там бывают такие сбои, то в плюс, то в минус).

- для показа "адекватного" графика, надо нажать переключатель на USD:

Зачем непонятные картинки? Какой отношение она имеет к фразе "посчитайте, выложите здесь же в топике"?

Сохраните свою торговую историю, откройте в Exel и приведите свой независимый подсчёт. Очень ждем.

 
Vladimir Karputov #:

Зачем непонятные картинки? Какой отношение она имеет к фразе "посчитайте, выложите здесь же в топике"?

Сохраните свою торговую историю, откройте в Exel и приведите свой независимый подсчёт. Очень ждем.

Вставил в посте выше ссылки картинками. Ссылки не вставляются.

Откуда её скачать, эту историю?
 
Вот история.
Файлы:
419012.history.csv  244 kb
 
Michail Smirnov #:
Вот история.

А теперь загоняйте её в Execel и продемонстрируйте свой независимый расчёт. Очень интересно.

Всё-таки вторую страницу исписали - а от вас никаких выходных данных, никаких подтверждений.

 
А как её считать? Есть какая-то методика общепринятая?
 
Michail Smirnov #:
А как её считать? Есть какая-то методика общепринятая?

Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать. 

 
Vladimir Karputov #:

Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать. 

Я понятия не имею как её считать.

 
Vladimir Karputov #:

Подождите - но ведь это же Вы выступили с обвинениями, значит Вы специалист и знаете как считать. 

Правильно, зачем заморачиваться? Показывать просто - для счета 5 предупреждений. Каких предупреждений? - а секрет!

Если для этого предупреждения нет алгоритма расчета - зачем его рассчитывать и показывать вообще?

 
TheXpert #:

Правильно, зачем заморачиваться? Показывать просто - для счета 5 предупреждений. Каких предупреждений? - а секрет!

Если для этого предупреждения нет алгоритма расчета - зачем его рассчитывать и показывать вообще?

Тут не надо быть специалистом, чтобы посмотреть на график и его доходность по месяцам, чтобы понять, что утверждение о том, что "80% прибыли сделано за 20 дней..." - не верно.

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