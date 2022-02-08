Библиотека Trade.mqh, открытие buy
Добрый день.
Имею странную проблему.
Открываю в эксперте покупку:
Т.е. во входных параметрах эксперта явно задаю фиксированный спред = 3, и передаю его в метод Buy как добавку к биду (при расчете цены входа в покупку).
При этом при прогоне в тестере все сделки открываются, судя по всему, с рыночным спредом (который меньше моего заданного), не учитывая заданный мной фиксированный спред.
Вопрос: как так? В чем может быть дело?
Позиция BUY должна открываться по цене 'Ask'.
А если нужен постоянный спред, то в тестере внесите изменения в свойства символа:
замените
на
В том то и дело, что так не пойдет.
Задача в том, чтобы фиксированный спред, заданный мной в настройках, применялся к цене входа, а если я заменю на sSymbol.Ask(), он никак не будет учитываться
В том то и дело, что так не пойдет.
Задача в том, чтобы фиксированный спред, заданный мной в настройках, применялся к цене входа, а если я заменю на sSymbol.Ask(), он никак не будет учитываться
BUY открывается по цене ASK, SELL открывается по цене BID - это закон. Чтобы Вы туда не записывали, терминал откроет так, как прописано в законе.
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Добрый день.
Имею странную проблему.
Открываю в эксперте покупку:
Т.е. во входных параметрах эксперта явно задаю фиксированный спред = 3, и передаю его в метод Buy как добавку к биду (при расчете цены входа в покупку).
При этом при прогоне в тестере все сделки открываются, судя по всему, с рыночным спредом (который меньше моего заданного), не учитывая заданный мной фиксированный спред.
Вопрос: как так? В чем может быть дело?