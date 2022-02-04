Посоветуйте по каким индикаторам торговать (и по индикаторам ли вообще)? - страница 3
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Задумайся
Вопрос был про то несут ли индикаторы какую-то пользу для прибыльной торговли. Если индикаторы только показывают прошлое, то как можно прогнозировать будущее основываясь на прошлом?
Что это даёт? На самом деле Интересно, но что это даёт?
Задумайся и поймешь смысл всего безобразия.
Вопрос был про то, можно ли прогнозировать будущее по прошлым движениям цен? Индикаторы показывают и фиксируют исторические данные, а как будущее прогнозировать на финансовых рынках?
Большинство индикаторов это визуализация каких либо расчетов из прошлого, без истории невозможно построить индикатор как и что либо технически спрогнозировать.
Попробуйте взять чистый лист, поставьте точку в любом месте листа и спрогнозировать куда пойдет цена в следующую минуту/час/день. Получился прогноз?)
Всегда интересно мнение, что прошлое не влияет на цену. Ну-ну, торгуют наверное такой график
Вообще для стандартного анализа подойдут индикаторы, анализирующие среднее (средняя длина волны, средний ход дня, средний размер свечи).
Внимательно изучив, должно появиться понимание импульсов/ускорения, замедления, проторговки. После этого можно выбирать абсолютно любые индикаторы (или вообще без них).
Есть трейдеры, которые успешно торгуют по 2-м машкам и боллинджеру.
UPD. Чуть не забыл. Время торговли реально важно, поизучать сессии тоже полезно, особенно места их смен.