Как добавить индикатор в окно с другим индикатором?
Как это сделать? Не получается в MT5 - перетаскиваемый курсором индикатор открывается в другом окне индикаторов. В MT4 я делал это без проблем много лет. От чего это может быть? И какой выход? Система Windows 8.1.
Индикаторы выбирайте из окна "Навигатор":
Спасибо, действительно можно наложить индикаторы .. стандартные, а как например из категории Examples? И, главное, как быть со своими самописными индикаторами? Они тоже не совмещаются с другими. Может быть что-то в коде индикатора? Сделаем свой новый пустой индикатор и скопируем код MACD из Examples. Теперь у нас новый собственный индикатор который не перетаскивается в окна к другим индикаторам. Как быть?
Получается вопрос простой: как наложить в одно окно MT5 два своих индикатора?
Для начала помещения индикатора в дополнительное окно терминала нужно шаг 1:
- иметь открытое дополнительное окно на графике (например с индикатором из папки ...Индикаторы/Examples/AD)
- или Ваш индикатор по умолчанию должен отрисовываться в дополнительном окне
Шаг 2: просто взять индикатор левой кнопкой мышки и перетащить в дополнительное окно.
Терминал сегодня обновился. Теперь все в порядке.
Вот ссылка на список изменений и исправленных ошибок: https://www.metaquotes.net/ru/metatrader5/news/4290
4. Исправлена вставка нескольких пользовательских индикаторов в одно подокно графика.
Спасибо barabashkakvn за помощь.
