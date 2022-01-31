Как посмотреть ВЕСЬ блог избранного автора?

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Недавно нашел наконец где на маркете есть страничка, посвященная блогам. Причём я уже даже не вспомню как это получилось и в итоге просто занес ссылку с блогами к себе в закладки. Нигде на сайте я ее больше так и не нашел, наверное совсем ослеп (

Ну да ладно, вопрос собственно уже в другом: как выйти на блог отдельного автора?
То есть все в куче последние записи блогов (как мне удалось случайно выяснить) на этой странице: https://www.mql5.com/ru/blogs

Но где посмотреть посмотреть блоги по авторам?

 

Я использую такой способ:

По шагам:

  1. Вверху справа есть значок лупы. Это поиск. Нажать на него и ввести искомое ключевое слово (можно ничего не вводить) и еще раз нажать на значок лупы
  2. На странице поиска выбрать раздел "Блоги"
  3. Ввести имя автора
  4. Нажать "Поиск".
 

https://www.mql5.com/ru/search 

поиск по блог-постам конкретного автора



или https://www.mql5.com/en/search если блог англоязычный

 

Зайти в профиль автора и в URL добавить /blog.


Например, зашли в профиль https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes. После добавки в URL получаем https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes/blog

 

Ihor HeraskoSergey Golubevfxsaber большое спасибо! Вроде работает... оба способа!

Но еще вопрос вдгонку: я правильно понимаю, что для каждого языка создается своя собственная блогосфера с отдельными ссылками? И, чтобы сделать полную выборку постов в блоге избранного автора, нужно выполнять отдельный поиск для каждого доступного языка, который опять-таки нужно вводить вручную в строке браузера?   

 
Похоже, блоги ОЧЕНЬ не одобряются администрацией, но, почему-то, не удаляются.
 
leon_17 #:

для каждого языка создается своя собственная блогосфера с отдельными ссылками?

Да.

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