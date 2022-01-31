Как посмотреть ВЕСЬ блог избранного автора?
Я использую такой способ:
По шагам:
- Вверху справа есть значок лупы. Это поиск. Нажать на него и ввести искомое ключевое слово (можно ничего не вводить) и еще раз нажать на значок лупы
- На странице поиска выбрать раздел "Блоги"
- Ввести имя автора
- Нажать "Поиск".
https://www.mql5.com/ru/search
или https://www.mql5.com/en/search если блог англоязычный
Зайти в профиль автора и в URL добавить /blog.
Например, зашли в профиль https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes. После добавки в URL получаем https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes/blog
Ihor Herasko, Sergey Golubev, fxsaber большое спасибо! Вроде работает... оба способа!
Но еще вопрос вдгонку: я правильно понимаю, что для каждого языка создается своя собственная блогосфера с отдельными ссылками? И, чтобы сделать полную выборку постов в блоге избранного автора, нужно выполнять отдельный поиск для каждого доступного языка, который опять-таки нужно вводить вручную в строке браузера?
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Недавно нашел наконец где на маркете есть страничка, посвященная блогам. Причём я уже даже не вспомню как это получилось и в итоге просто занес ссылку с блогами к себе в закладки. Нигде на сайте я ее больше так и не нашел, наверное совсем ослеп (
Ну да ладно, вопрос собственно уже в другом: как выйти на блог отдельного автора?
То есть все в куче последние записи блогов (как мне удалось случайно выяснить) на этой странице: https://www.mql5.com/ru/blogs
Но где посмотреть посмотреть блоги по авторам?