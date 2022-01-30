Билд 3180
https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page13#comment_27387655
Это только у меня или у всех?
У меня в Открытии тоже ошибка "no connection to Open-Broker" после обновления до b3180.
UPD: Проверил на b3091 - тоже не соединяется с брокером.
У меня в Открытии тоже ошибка "no connection to Open-Broker" после обновления до b3180.
UPD: Проверил на b3091 - тоже не соединяется с брокером.
На мобильной версии МТ5 (3136) подключился в открытии и с компьютера MT5 3180 , только что.
Вероятно проводили технические работы на серверах.
На мобильной версии МТ5 (3136) подключился в открытии и с компьютера MT5 3180 , только что.
Вероятно проводили технические работы на серверах.
От меня сейчас из 10 их серверов недоступны 4. Но если один всегда был недоступен (у него IP из сети 10.0.0.0/8), то для остальных это не характерно.
От меня сейчас из 10 их серверов недоступны 4. Но если один всегда был недоступен (у него IP из сети 10.0.0.0/8), то для остальных это не характерно.
Аналогично. Не особо правда вникал. Но мне нравится что они справились, и что то работает. Кстати, финам работал и вчера , видимо там с переходом на 3180 справились быстрее.
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https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page13#comment_27387655
Это только у меня или у всех?