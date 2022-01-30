Билд 3180

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https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page13#comment_27387655

Это только у меня или у всех?

 
Вы имеете ввиду подключение с использованием сертификата? К форексному проблем нет…
 
Alexey Viktorov #:
Вы имеете ввиду подключение с использованием сертификата? К форексному проблем нет…

Здесь не ФОРЕКС

 
prostotrader #:

Здесь не ФОРЕКС

MT5 3180

Брокер ОТКРЫТИЕ не попадаю - но у них частенько в выходные нет доступа - похоже отключают

Сервер FINAM все отлично - попал.

 
prostotrader:

https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page13#comment_27387655

Это только у меня или у всех?

У меня в Открытии тоже ошибка "no connection to Open-Broker" после обновления до b3180.

UPD: Проверил на b3091 - тоже не соединяется с брокером.

 
prostotrader #:
GoVegas #:

У меня в Открытии тоже ошибка "no connection to Open-Broker" после обновления до b3180.

UPD: Проверил на b3091 - тоже не соединяется с брокером.

На мобильной версии МТ5 (3136) подключился в открытии и с компьютера MT5 3180  , только что. 

Вероятно проводили технические работы на серверах.

 
Yuriy Zaytsev #:

На мобильной версии МТ5 (3136) подключился в открытии и с компьютера MT5 3180  , только что. 

Вероятно проводили технические работы на серверах.

От меня сейчас из 10 их серверов недоступны 4. Но если один всегда был недоступен (у него IP из сети 10.0.0.0/8), то для остальных это не характерно.

 
JRandomTrader #:

От меня сейчас из 10 их серверов недоступны 4. Но если один всегда был недоступен (у него IP из сети 10.0.0.0/8), то для остальных это не характерно.

Аналогично. Не особо правда вникал. Но мне нравится что они справились, и что то работает. Кстати, финам работал и вчера , видимо там с переходом на 3180 справились быстрее.

 
Сейчас проверил, заработало...
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