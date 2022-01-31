демо счёт
Выберете брокера (очень много брокеров, которые поддерживают МТ4 и МТ5), и откройте демо счет.
Общая информация:
Справка по MetaTrader 4 → Начало работы → Открытие счетов
На демо-счёте деньги не настоящие. Соответственно с демо-счёта ничего вывести нельзя.
Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.
и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.
Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.
и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.
Откуда нам знать кому Вы отвечали? Вы ведь не воспользовались кнопкой .
Впредь, пожалуйста, если отвечаете кому-либо - используйте кнопку .
Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.
и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Какой был вопрос - такой же был и ответ. Тогда и Вам тоже нужно быть повнимательнее. В конце заданного вопроса, пжл, добавляйте, что он - риторический, т.к. телепатов на данном форуме нет. На форуме есть много специалистов, которые реально окажут Вам помощь в решении разных вопросов, для этого только нужно правильно их формулировать.
И ещё небольшая подсказка. Видимо Вы не обратили внимание на то, что Vladimir Karputov, который первый откликнулся на Ваш вопрос - модератор, а он-то уж точно знает, что отвечать и кому отвечать.
С уважением, Владимир.
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