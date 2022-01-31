демо счёт

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не получилось создать демосчёт
 

Выберете брокера (очень много брокеров, которые поддерживают МТ4 и МТ5), и откройте демо счет.
Общая информация:

Справка по MetaTrader 4Начало работыОткрытие счетов

Справка по MetaTrader 5Начало работыОткрытие счетов
 
Как вывести с данного счета?
 
x650x #:
Как вывести с данного счета?

На демо-счёте деньги не настоящие. Соответственно с демо-счёта ничего вывести нельзя.

 
x650x #:
Как вывести с данного счета?


только не говорите, что вы на демо-счет залили реальные деньги - этого никто не вынесет
 
Vladimir Karputov #:

На демо-счёте деньги не настоящие. Соответственно с демо-счёта ничего вывести нельзя.

Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.

и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.

 
x650x #:

Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.

и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.

Откуда нам знать кому Вы отвечали? Вы ведь не воспользовались кнопкой 

Впредь, пожалуйста, если отвечаете кому-либо - используйте кнопку  .

 
x650x #:

Я про деньги не спрашивал, будьте пожалуйста внимательны. Это был риторический вопрос, и реакция на первый вопрос в данной ветке.

и небольшой тест на внимательность. Количество пользователей, которые не читают и не хотят читать инструкции (справка) все больше.

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Какой был вопрос - такой же был и ответ. Тогда и Вам тоже нужно быть повнимательнее. В конце заданного вопроса, пжл, добавляйте, что он - риторический, т.к. телепатов на данном форуме нет. На форуме есть много специалистов, которые реально окажут Вам помощь в решении разных вопросов, для этого только нужно правильно их формулировать.

И ещё небольшая подсказка. Видимо Вы не обратили внимание на то, что Vladimir Karputov, который первый откликнулся на Ваш вопрос - модератор, а он-то уж точно знает, что отвечать и кому отвечать.

С уважением, Владимир.

 
Добрый вечер подскажите вы являетесь службой поддержки мт5?
 
val511 #:
Добрый вечер подскажите вы являетесь службой поддержки мт5?
Если отвечаете кому-либо - используйте кнопку   .
 
Мне просто хочется понять как мт5 допускает на свою площадку недобросовестных брокеров мошенников вот один из  них  *** будьте осторожны.
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