Вопрос создателям сайта MQL - страница 2
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Это касается только экспертов для MT5. Я задавал аналогичный вопрос но разработчики проигнорировали его.
я делаю роботов для мт4, та же самая история) посмотри моего робота BBMA Pro добавил вчера, а он в конце списка первой страницы. Раньше роботы добавлялись в первые ряды во вкладке новые
Подскажите, а что такое "демо-версии" и как рассчитывается это количество?
Оно не совпадает с реальным количеством скачанных демок продуктов...
Подскажите, а что такое "демо-версии" и как рассчитывается это количество?
Оно не совпадает с реальным количеством скачанных демок продуктов...
А Вы мышку наведите на показатель и там будет всплывающая подсказка:
А Вы мышку наведите на показатель и там будет всплывающая подсказка:
спасибо за информацию
В топе более продаваемые советники, вопрос кому это выгодно? Ответ прост.
Более того, уже который месяц в топе висит один индикатор, откровенно лохотронский. Вот оказывается что нужно людям.
продолжайте ваши наблюдения :-)