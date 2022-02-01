Вопрос создателям сайта MQL - страница 2

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так как обратить внимание разработчиков на проблему кто знает?
 
Evgeny Belyaev #:

Это касается только экспертов для MT5. Я задавал аналогичный вопрос но разработчики проигнорировали его.



я делаю роботов для мт4, та же самая история) посмотри моего робота BBMA Pro добавил вчера, а он в конце списка первой страницы. Раньше роботы добавлялись в первые ряды во вкладке новые

 
У этих "новых" по 5 звёзд стоит... Вероятно позицию определяет ещё и "скачано", "активировано".
 
В топе более продаваемые советники, вопрос кому это выгодно? Ответ прост.
 

Подскажите, а что такое "демо-версии" и как рассчитывается это количество? 

Оно не совпадает с реальным количеством скачанных демок продуктов...

 
Mikhail Zhitnev #:

Подскажите, а что такое "демо-версии" и как рассчитывается это количество? 

Оно не совпадает с реальным количеством скачанных демок продуктов...

А Вы мышку наведите на показатель и там будет всплывающая подсказка:

 
Vladimir Karputov #:

А Вы мышку наведите на показатель и там будет всплывающая подсказка:

спасибо за информацию

 
Trade1973 #:
В топе более продаваемые советники, вопрос кому это выгодно? Ответ прост.
но если разработчикам сайта mql выгодно продавать роботов, то им  же выгодно пропускать новых разработчиков. как то не правильно. Создам-ка я свой тогда маркет для всех со справедливым рейтингом и баном за подарки в обмен за отзывы
 
Более того, уже который месяц в топе висит один индикатор, откровенно лохотронский. Вот оказывается что нужно людям.
 
Dmitry Fedoseev #:
Более того, уже который месяц в топе висит один индикатор, откровенно лохотронский. Вот оказывается что нужно людям.

продолжайте ваши наблюдения :-)

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