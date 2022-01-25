Как удалить файл .tpl
Советник при работе создаёт много файлов .tpl с уникальными именами. Средствами MQL4 эти файлы никак не удалить.
Подскажите, как удалить файл .tpl по его имени с помощью сторонних библиотек?
У вас вопросе - есть ссылка на скрипт
Всё правильно, скрипт удаляет файлы из папки каталог_данных\MQL4\Files. Как и все другие файловые функции, он работает только с этой папкой.
А нужно удалить файл из папки каталог_данных\templates\
P.S. Вероятно я неправильно написал тему ветки. Правильнее будет
Как удалить файл из папки: каталог_данных\templates\
Всё правильно, скрипт удаляет файлы из папки каталог_данных\MQL4\Files. Как и все другие файловые функции, он работает только с этой папкой.
А нужно удалить файл из папки каталог_данных\templates\
P.S. Вероятно я неправильно написал тему ветки. Правильнее будет
Как удалить файл из папки: каталог_данных\templates\
Winapi или dll
штатный FileDelete не имеет туда доступа.
но можно решить символьной ссылкой DATADIR/MQL4/Files/templates <- DATADIR/templates
PS/ что в общем недоработка - ChartApplyTemplate оттуда читать может, FileOpen открыть не может.. с ChartSaveTemplate не экспериментировал, но если он поддерживает одинаковые соглашения имён с Apply и может туда писать то прикольно..
Winapi или dll
штатный FileDelete не имеет туда доступа.
но можно решить символьной ссылкой DATADIR/MQL4/Files/templates <- DATADIR/templates
PS/ что в общем недоработка - ChartApplyTemplate оттуда читать может, FileOpen открыть не может.. с ChartSaveTemplate не экспериментировал, но если он поддерживает одинаковые соглашения имён с Apply и может туда писать то прикольно..
Это прикольно, но ChartSaveTemplate туда и пишет. И никакой возможности это изменить нет. Как и удалить оттуда файл.
Если не затруднит, кусочек кода напишите, как удалить сей файл. Я в .dll не силён ))
P.S. Не помешала бы функция удаления таких файлов в штатном наборе MQL
Это прикольно, но ChartSaveTemplate туда и пишет. И никакой возможности это изменить нет. Как и удалить оттуда файл.
Если не затруднит, кусочек кода напишите, как удалить сей файл. Я в .dll не силён ))
P.S. Не помешала бы функция удаления таких файлов в штатном наборе MQL
самый простой способ - сделать символьную ссылку, чтобы от <datadir>/MQL4/Files/templates перенаправлялось в <datadir>/templates
как отправная точка чтобы разобраться вот https://winitpro.ru/index.php/2021/03/03/ispolzovanie-simlink-ssylok-v-windows/ (первое что выдалось яндексом по "символьная ссылка windows)
тогда можно стандартными способами читать/писать/разбирать/удалять шаблоны.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Советник при работе создаёт много файлов .tpl с уникальными именами. Средствами MQL4 эти файлы никак не удалить.
Подскажите, как удалить файл .tpl по его имени с помощью сторонних библиотек?