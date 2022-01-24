Ошибка при iCustom - подскажите пожалуйста.

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В связи с написанием советника хотела использовать данные буфера индикатора.
В меру своей неопытности я знаю лишь 1 способ получения данных из буфера индикатора через iCustom
Применяла разные варианты, однако выдает ошибку.

Делала следующими вариантами

#property copyright "Copyright 2021,_________"
#property link      "https://__________"
#property version   "1.00"
#property strict
#resource "\\Indicators\\DiamanteI.ex4"
#property copyright "Copyright 2021,_________"
#property link      "https://__________"
#property version   "1.00"
#property strict
//#resource "\\Indicators\\DiamanteI.ex4"
Т.е. и так и так пробовала. далее
double Signal_BAY = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"DiamanteI",2,1);
double Signal_SEL = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"DiamanteI",3,1);

и так:

double Signal_BAY = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\DiamanteI",2,1);
double Signal_SEL = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\DiamanteI",3,1);

Ошибка так же остается.

Возможно есть какие-то иные способы для получения данных из буфера индикатора или импорта индикатора в советник.


Так как сам индикатор работает. А вот импортировать его не могу.
(Мне писали замечание, что я не верно выражаюсь и слово импорт в данном случае некорректно, заранее прошу прощения если моя терминология расходится с истинной, но надеюсь что мое описание возникшей проблемы, будет понятно)


<*.ex* файл был удалён>

 

В папке Libraries не находит файлы


 
Vitaly Muzichenko #:

В папке Libraries не находит файлы


Да я видела эти сообщения.
Однако меня заставил написать на форум тот факт, что индикатор сам по себе работает.
Имеются буфера и в них есть данные.
Даже несмотря на то, что этих файлов нет.


Поэтому я и написала, что бы узнать, возможен ли иной способ получения данных из буфера.

 
Natalya Smirnova #:

Да я видела эти сообщения.
Однако меня заставил написать на форум тот факт, что индикатор сам по себе работает.
Имеются буфера и в них есть данные.
Даже несмотря на то, что этих файлов нет.


Поэтому я и написала, что бы узнать, возможен ли иной способ получения данных из буфера.

А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…


 

у начальника не пробовали спросить ?

у вас Виндовс корпоративный :-) 

 
Alexey Viktorov #:

А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…


У меня 1 терминал и в нем индикатор работает.
Именно в этом терминале я пишу.
Я скачала 1 файл индикатора - установила его.
И поэтому никак не может появиться других файлов.
Но он работает без них.

 
Maxim Kuznetsov #:

у начальника не пробовали спросить ?

у вас Виндовс корпоративный :-) 

Не очень Вас понимаю.
Домашний компьютер.

Только как это относится к буферам индикатора.

Я скачала 1 файл который прикрепила к своему вопросу.
Установила его - и он работает.

Но импортировать не могу.

 
Natalya Smirnova #:

Не очень Вас понимаю.
Домашний компьютер.

Только как это относится к буферам индикатора.

Я скачала 1 файл который прикрепила к своему вопросу.
Установила его - и он работает.

Но импортировать не могу.

не у начальника, значит у учителя спросите.. :-)

PS/ и вам кстати просто повезло, что барабашкин не удалил приаттаченный файл вмести с темой и прочими репрессиями :-)
 
Alexey Viktorov #:

А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…


Вот фото архива который я скачала.
1 файл это сам индикатор второй служит для отправки сообщений в телеграмм
и все никаких дополнительных файлов и оно все у меня работает. Поэтому я прикрепила 1 файл.
Так как я конечно вначале сама пыталась даже найти эти файлы в интернете

 
Maxim Kuznetsov #:

не у начальника, значит у учителя спросите.. :-)

PS/ и вам кстати просто повезло, что барабашкин не удалил приаттаченный файл вмести с темой и прочими репрессиями :-)
Возможно Вы шутите но не могли бы Вы просто сказать, то, что хотите сказать
Или вам необходимо приложить фото того, что я нахожусь дома и что данный компьютер стоит у меня дома
В чем проблема?
Помоему версию виндовс можно установить какую угодно.
Когда я покупала компьютер скорее всего те, кто мне его продавали поставили ту версию, которая более дешевле для них
Только как это влияет или что Вы мне хотите сказать - я не поняла.

Ранее все индикаторы работали.
 
Natalya Smirnova #:
Возможно Вы шутите но не могли бы Вы просто сказать, то, что хотите сказать
Или вам необходимо приложить фото того, что я нахожусь дома и что данный компьютер стоит у меня дома
В чем проблема?
Помоему версию виндовс можно установить какую угодно.
Когда я покупала компьютер скорее всего те, кто мне его продавали поставили ту версию, которая более дешевле для них
Только как это влияет или что Вы мне хотите сказать - я не поняла.

Ранее все индикаторы работали.

Кстати, вот ещё одна причина, по которой "падает"


---

Буквально вчера с этим столкнулся.

Индикатор с таймеров отлично работает онлайн, но если его вызывать в советнике - то "всё".

Лечение: убрать таймер, если вызов с советника.


===

Ещё вчера у меня возник вопрос, как определить, что индикатор вызывается в советнике, чтобы отключить таймер и перенести программно в OnCalculate

Это вопрос к знатокам, кто знает - ответьте!

Сейчас вывел в настройки, но это как-то некрасиво.

В коде такие штуки

int OnInit()
  {
   if(!UseExpert) EventSetMillisecondTimer(200);
...

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(UseExpert) OnTimer();   
   ...
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