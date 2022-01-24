Ошибка при iCustom - подскажите пожалуйста.
В папке Libraries не находит файлы
Да я видела эти сообщения.
Однако меня заставил написать на форум тот факт, что индикатор сам по себе работает.
Имеются буфера и в них есть данные.
Даже несмотря на то, что этих файлов нет.
Поэтому я и написала, что бы узнать, возможен ли иной способ получения данных из буфера.
Да я видела эти сообщения.
Однако меня заставил написать на форум тот факт, что индикатор сам по себе работает.
Имеются буфера и в них есть данные.
Даже несмотря на то, что этих файлов нет.
Поэтому я и написала, что бы узнать, возможен ли иной способ получения данных из буфера.
А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…
у начальника не пробовали спросить ?
у вас Виндовс корпоративный :-)
А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…
У меня 1 терминал и в нем индикатор работает.
Именно в этом терминале я пишу.
Я скачала 1 файл индикатора - установила его.
И поэтому никак не может появиться других файлов.
Но он работает без них.
Не очень Вас понимаю.
Домашний компьютер.
Только как это относится к буферам индикатора.
Я скачала 1 файл который прикрепила к своему вопросу.
Установила его - и он работает.
Но импортировать не могу.
не у начальника, значит у учителя спросите.. :-)
PS/ и вам кстати просто повезло, что барабашкин не удалил приаттаченный файл вмести с темой и прочими репрессиями :-)
А вы проверьте наличие этих файлов визуально именно в том терминале где пишете. У меня их нет и индикатор не работает…
Вот фото архива который я скачала.
1 файл это сам индикатор второй служит для отправки сообщений в телеграмм
и все никаких дополнительных файлов и оно все у меня работает. Поэтому я прикрепила 1 файл.
Так как я конечно вначале сама пыталась даже найти эти файлы в интернете
не у начальника, значит у учителя спросите.. :-)PS/ и вам кстати просто повезло, что барабашкин не удалил приаттаченный файл вмести с темой и прочими репрессиями :-)
Или вам необходимо приложить фото того, что я нахожусь дома и что данный компьютер стоит у меня дома
В чем проблема?
Помоему версию виндовс можно установить какую угодно.
Когда я покупала компьютер скорее всего те, кто мне его продавали поставили ту версию, которая более дешевле для них
Только как это влияет или что Вы мне хотите сказать - я не поняла.
Ранее все индикаторы работали.
Возможно Вы шутите но не могли бы Вы просто сказать, то, что хотите сказать
Или вам необходимо приложить фото того, что я нахожусь дома и что данный компьютер стоит у меня дома
В чем проблема?
Помоему версию виндовс можно установить какую угодно.
Когда я покупала компьютер скорее всего те, кто мне его продавали поставили ту версию, которая более дешевле для них
Только как это влияет или что Вы мне хотите сказать - я не поняла.
Ранее все индикаторы работали.
Кстати, вот ещё одна причина, по которой "падает"
---
Буквально вчера с этим столкнулся.
Индикатор с таймеров отлично работает онлайн, но если его вызывать в советнике - то "всё".
Лечение: убрать таймер, если вызов с советника.
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Ещё вчера у меня возник вопрос, как определить, что индикатор вызывается в советнике, чтобы отключить таймер и перенести программно в OnCalculate
Это вопрос к знатокам, кто знает - ответьте!
Сейчас вывел в настройки, но это как-то некрасиво.
В коде такие штуки
int OnInit() { if(!UseExpert) EventSetMillisecondTimer(200); ... int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(UseExpert) OnTimer(); ...
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В связи с написанием советника хотела использовать данные буфера индикатора.
В меру своей неопытности я знаю лишь 1 способ получения данных из буфера индикатора через iCustom
Применяла разные варианты, однако выдает ошибку.
Делала следующими вариантамиТ.е. и так и так пробовала. далее
и так:
Ошибка так же остается.
Возможно есть какие-то иные способы для получения данных из буфера индикатора или импорта индикатора в советник.
Так как сам индикатор работает. А вот импортировать его не могу.
(Мне писали замечание, что я не верно выражаюсь и слово импорт в данном случае некорректно, заранее прошу прощения если моя терминология расходится с истинной, но надеюсь что мое описание возникшей проблемы, будет понятно)
<*.ex* файл был удалён>