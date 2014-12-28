k cemu etot sait?

Новый комментарий
[Удален]  
sdes voobce est teh poderzka
 
rataturas:
sdes voobce est teh poderzka
Ну конечно есть - если писать понятным языком 
 
rataturas:
sdes voobce est teh poderzka
Техподдержка на mql5.community называется Сервисдеск. Где найти сервисдеск, администрацию
 
rataturas:
sdes voobce est teh poderzka
Есть, а вам зачем?
 
rataturas:
sdes voobce est teh poderzka

В наше время для всего есть технические решения, стоит только немного поискать.

Вот например есть прекрасный транслитератор http://translit.net/ помогающий набирать кирилицу с клавиатуры без кирилицы.

сверху страницы подсказки, набор не с виртуальной клавы а с обычной, транслитерация в реалтайме (если ошибка то сразу видишь).

Транслит по-русски
  • translit.net
Бесплатный русский и украинский транслит translit.net translit.ru - конвертер и переводчик текста из латиницы в кириллицу и наоборот. Идеальное решение для транслитерации. Выручает при отсутствии русской раскладки клавиатуры. Множество функций, декодер почты, конвертер кириллицы. Helps to convert latin characters in to cyrillic characters and vice versa having no keyboard with russian or ukrainian character set.
 
Urain:

Я понимаю что Молдова страна чудова ....

Коль, за свою Молдову вступлюсь ))) Не надо её обижать. Топикстартер с Великобритании

Кстати, жил несколько лет в Москве, могу сравнить. По качеству услуг провайдеров, скорости, сервису, техподдержке Молдова даст оторваться России. Сын живёт в Германии, плачет от "тамошних" услуг Интернета. Молдова рулит!!!  


Всех с Наступающим!!!

 
AndreiFAN:

Коль, за свою Молдову вступлюсь ))) Не надо её обижать. Топикстартер с Великобритании

Кстати, жил несколько лет в Москве, могу сравнить. По качеству услуг провайдеров, скорости, сервису, техподдержке Молдова даст оторваться России. Сын живёт в Германии, плачет от "тамошних" услуг Интернета. Молдова рулит!!!  


Всех с Наступающим!!!

Извини, не хотел ничего плохого против страны в целом.

Просто на форуме раньше часто встречались проблемы с кирилицей у людей с Молдовы.

Проблемы были обусловлены тем что в стране перешедшей на латиницу, и не продавались клавы и ноуты с кирилической раскладкой.

 
Urain: ... встречались проблемы с кирилицей у людей с Молдовы.

Проблемы были обусловлены тем что в стране перешедшей на латиницу, и не продавались клавы и ноуты с кирилической раскладкой.

Не, всё тут оки с кириллицей. Половина жителей Молдовы говорит на русском. И если есть спрос - торговцы выгоду не упустят. Привезут. Даже почти все ноуты на прилавках с русскими буковками. Никаких проблем )))
[Удален]  
AndreiFAN:

Сын живёт в Германии, плачет от "тамошних" услуг Интернета. Молдова рулит!!!  

В Германии просто органы следят за соблюдением авторских и человеческих прав. 
На пример, скажем, вряд ли Метаквоты в нынешнем положении, смогли бы стать немецкой фирмой.
 
G001:
В Германии просто органы следят за соблюдением авторских и человеческих прав. 
На пример, скажем, вряд ли Метаквоты в нынешнем положении, смогли бы быть стать немецкой фирмой.
А почему, можете уточнить?
[Удален]  
archimed2:
А почему, можете уточнить?
Была бы лишь одна причина, можно было бы поговорить, а так их слишком много. И не стоит бить мертвую собаку.
Сам факт что фирма кипровская, (как и большинство кухон), даже не российская, уже о многом говорит. 
Как и факт, что серьезные фирмы, открываются в Англии, Германии, и тгд. Имеют контракт с серьезным аудитором, и многое другое что считается стандартом для серьезных фирм.
12
Новый комментарий