k cemu etot sait?
В наше время для всего есть технические решения, стоит только немного поискать.
Вот например есть прекрасный транслитератор http://translit.net/ помогающий набирать кирилицу с клавиатуры без кирилицы.
сверху страницы подсказки, набор не с виртуальной клавы а с обычной, транслитерация в реалтайме (если ошибка то сразу видишь).
- translit.net
Я понимаю что Молдова страна чудова ....
Коль, за свою Молдову вступлюсь ))) Не надо её обижать. Топикстартер с Великобритании
Кстати, жил несколько лет в Москве, могу сравнить. По качеству услуг провайдеров, скорости, сервису, техподдержке Молдова даст оторваться России. Сын живёт в Германии, плачет от "тамошних" услуг Интернета. Молдова рулит!!!
Всех с Наступающим!!!
Извини, не хотел ничего плохого против страны в целом.
Просто на форуме раньше часто встречались проблемы с кирилицей у людей с Молдовы.
Проблемы были обусловлены тем что в стране перешедшей на латиницу, и не продавались клавы и ноуты с кирилической раскладкой.
Сын живёт в Германии, плачет от "тамошних" услуг Интернета. Молдова рулит!!!
А почему, можете уточнить?
