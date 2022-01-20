Помогите за копеечку
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Ребят, индикатор перестал видеть инструменты из обзора рынка. Я фиг знает почему. Помогите пожалуйста решить. Всё что он пишет это инкоррект символ и все. никаких больше ошибок. Ранее всё работало. И вообще проблема то есть то нет.
ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА
ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА
то есть раньше всё было Ok и AAPL есть в обзоре рынка ?
1. для name стоит удалить все лидирующие и завершающие пробелы (см StringTrimLeft StringTrimRight)
2. перевести сроку в верхний регистр (см StringToUpper)
3. при неуспехе неплохо печатать последнюю ошибку (см. GetLastError)
4. проверьте в какой раскладке написана A или А (может вы случайно в русской написали)
то есть раньше всё было Ok и AAPL есть в обзоре рынка ?
1. для name стоит удалить все лидирующие и завершающие пробелы (см StringTrimLeft StringTrimRight)
2. перевести сроку в верхний регистр (см StringToUpper)
3. при неуспехе неплохо печатать последнюю ошибку (см. GetLastError)
4. проверьте в какой раскладке написана A или А (может вы случайно в русской написали)
да, он работал. более того в другом терминале работает. я не понимаю причину сбоя.
//+------------------------------------------------------------------+ void CLinker::AddOne(string name) { //string name=Text(); bool custom; if(name==NULL || name=="" || name==" ") return; if(!SymbolExist(name,custom) || !SymbolSelect(name,true)) Print("Symbol dont found: "+name," Incorrect Symbol ",IDOK); else if(StringFind(m_list,name)>=0 && m_symbol_array.SearchLinear(name)>=0) Print("Symbol already in list "+name," Symbol exist ",IDOK); else { CRowATR * row= new CRowATR(&this); if(!m_symbols_list.Add(row)) {Print(__FUNCTION__," error ",GetLastError()); delete row; return;} Scale(); if(!row.Create(name,3,YposIn+m_symbols_list.Total()*CONTROL_HEIGHT) || !Add(row) || !Add(row.m_button_delete) || !Add(row.m_labelATR) ||!Add(row.m_labelATRavg)) {Print(__FUNCTION__," error ",GetLastError()); delete row; return;}
Может быть ваш брокер внезапно добавил что то к имени символа и он теперь не AAPL, а AAPL.m например. И действительно, добавьте вызов StringTrimLeft StringTrimRight для переменной name, переведите её значение в верхний регистр. Вам выше советуют совершенно верно.
Может быть ваш брокер внезапно добавил что то к имени символа и он теперь не AAPL, а AAPL.m например. И действительно, добавьте вызов StringTrimLeft StringTrimRight для переменной name, переведите её значение в верхний регистр. Вам выше советуют совершенно верно.
Я НЕ ПРОГРАММИСТ Я ПРОСТО пользователь. сори за капс
во первых проверьте,убедитесь что AAPL вообще действительно есть в терминале !! и что в названии вы не ошиблись
далее - в начале функции (можно первой строчкой даже) добавьте StringTrimLeft(name);StringTrimRight(name);StringToUpper(name);
ps/ как кстати закончилась эпопея про сбежавшего программиста ? :-)
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