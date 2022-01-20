Помогите за копеечку

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Ребят, индикатор перестал видеть инструменты из обзора рынка. Я фиг знает почему. Помогите пожалуйста решить. Всё что он пишет это инкоррект символ и все. никаких больше ошибок. Ранее всё работало. И вообще проблема то есть то нет.
 
prog_ass:
Ребят, индикатор перестал видеть инструменты из обзора рынка. Я фиг знает почему. Помогите пожалуйста решить. Всё что он пишет это инкоррект символ и все. никаких больше ошибок. Ранее всё работало. И вообще проблема то есть то нет.

ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА

 
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prog_ass #:
***

Вставляйте код правильно (используйте кнопку  Code)

 
prog_ass #:

ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА

то есть раньше всё было Ok и AAPL есть в обзоре рынка ?

1. для name стоит удалить все лидирующие и завершающие пробелы (см StringTrimLeft StringTrimRight)

2. перевести сроку в верхний регистр (см StringToUpper)

3. при неуспехе неплохо печатать последнюю ошибку (см. GetLastError)

4. проверьте в какой раскладке написана A или А (может вы случайно в русской написали)

 
Maxim Kuznetsov #:

то есть раньше всё было Ok и AAPL есть в обзоре рынка ?

1. для name стоит удалить все лидирующие и завершающие пробелы (см StringTrimLeft StringTrimRight)

2. перевести сроку в верхний регистр (см StringToUpper)

3. при неуспехе неплохо печатать последнюю ошибку (см. GetLastError)

4. проверьте в какой раскладке написана A или А (может вы случайно в русской написали)

да, он работал. более того в другом терминале работает. я не понимаю причину сбоя.

  
//+------------------------------------------------------------------+
void CLinker::AddOne(string name)
  {
//string name=Text();
   bool custom;
   if(name==NULL || name=="" || name==" ")
      return;
   if(!SymbolExist(name,custom) || !SymbolSelect(name,true))
      Print("Symbol dont found: "+name," Incorrect Symbol ",IDOK);
   else
      if(StringFind(m_list,name)>=0 && m_symbol_array.SearchLinear(name)>=0)
         Print("Symbol already in list "+name," Symbol exist ",IDOK);
      else
        {
         CRowATR * row= new CRowATR(&this);
         if(!m_symbols_list.Add(row))
           {Print(__FUNCTION__," error ",GetLastError()); delete row; return;}
         Scale();
         if(!row.Create(name,3,YposIn+m_symbols_list.Total()*CONTROL_HEIGHT) || !Add(row) || !Add(row.m_button_delete) || !Add(row.m_labelATR) ||!Add(row.m_labelATRavg))
           {Print(__FUNCTION__," error ",GetLastError()); delete row; return;}
    
 

Может быть ваш брокер внезапно добавил что то к имени символа и он теперь не AAPL, а AAPL.m например. И действительно, добавьте вызов StringTrimLeft  StringTrimRight для переменной name, переведите её значение в верхний регистр. Вам выше советуют совершенно верно.

 
нет. я же не тупой) всё 1 в 1 делаю как всегда.
 
Andrei Novichkov #:

Может быть ваш брокер внезапно добавил что то к имени символа и он теперь не AAPL, а AAPL.m например. И действительно, добавьте вызов StringTrimLeft  StringTrimRight для переменной name, переведите её значение в верхний регистр. Вам выше советуют совершенно верно.

Я НЕ ПРОГРАММИСТ Я ПРОСТО пользователь. сори за капс

 

во первых проверьте,убедитесь что AAPL вообще действительно есть в терминале !! и что в названии вы не ошиблись

далее - в начале функции (можно первой строчкой даже) добавьте StringTrimLeft(name);StringTrimRight(name);StringToUpper(name);

ps/ как кстати закончилась эпопея про сбежавшего программиста ? :-)

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