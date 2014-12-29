С Рождеством Христовым, счастливый Новый год
Привет, дорогой,
Надеюсь, что вы и семья были здоровы и счастливы.
С Рождеством Христовым, жить его.
Надежда есть счастливый лелеять мирного нового года 2015.
С любовью,
Ура,
- С наступающим 2016 годом!
- ВСТРЕЧАЕМ 2012!
- С Новым Годом!
kourosh1347:И вас с тем же! Ну и еще с наступающим новым 2015 годом!
С Рождеством!
В связи с наступлением Нового года и Рождества пожелаю всем своевременной и правильной реакции на изменения обстановки в торговом терминале.
А себе стать в этом году долларовым миллионером.
Ровно через год отчитаюсь, сбылось загаданное или нет.
Но, если начнет сбываться сразу и тренд чаще будет попутный, то надеюсь, Вы услышите обо мне намного раньше следующего нового года.
C Новым годом! Господа! Всех благ!
От души!
