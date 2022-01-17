python не закрывает сделки - страница 2
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у меня все не так:
результат
Выполните тогда
request= {'action': 10, 'type': 8, 'position': 14999198, 'position_by': 15003375}
result=mt5.order_send(request)
print("CLOSE_BY ",request,"=",result);
Я думаю - все будет ок.
А вот в одном запуске - даже со sleep пока не удается...
то-то не правильно. должно быть одной командой. вот вырезка из журнала
верхняя строка - закрытие buy вручную, затем 3 строки - результат
пятая строка - отправка buy из скрипта.
то-то не правильно. должно быть одной командой. вот вырезка из журнала
верхняя строка - закрытие buy вручную, затем 3 строки - результат
пятая строка - отправка buy из скрипта.
Угу.
Печально...
Выполните тогда
request= {'action': 10, 'type': 8, 'position': 14999198, 'position_by': 15003375}
result=mt5.order_send(request)
print("CLOSE_BY ",request,"=",result);
Я думаю - все будет ок.
А вот в одном запуске - даже со sleep пока не удается...
Да, отработало..
Возьмите за основу скрипт из order_send и сделайте как надо.
Там будут и логи, и данные о терминале/пакете.
CloseBY => 0 {'action': 10, 'symbol': 'USDJPY', 'type': 8, 'position': 113845516, 'position_by': 114653039} = None
CloseBY => 1 {'action': 10, 'symbol': 'EURUSD', 'type': 8, 'position': 113845526, 'position_by': 114653040} = None
CloseBY => 2 {'action': 10, 'symbol': 'EURUSD', 'type': 8, 'position': 113845527, 'position_by': 114653041} = None
MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version: 5.0.35
MT version= (500, 3134, '17 Dec 2021')
Возьмите за основу скрипт из order_send и сделайте как надо.
Там будут и логи, и данные о терминале/пакете.
Возьмите за основу скрипт из order_send и сделайте как надо.
Там будут и логи, и данные о терминале/пакете.
MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version: 5.0.35
MT version= (500, 3134, '17 Dec 2021')
К сожалению, вы так и не смогли сделать то, что я просил. Это печально.
Так и не добавили обработку результатов запроса и зачем то окольными путями начали городить встречное закрытие.
Вот я переделал ваш вариант на прямое закрытие
Запускаю и получаю результат
Затем разрешаю торговлю
Запускаю заново, результат
в mt5 нет команд закрытия - только открытия встречной, с указанием ее тикета.
Команда для закрытия позиции Рыночной выглядит так mt5.Close(symbol) точнее всех рыночных поз, вы можете это проверить, если в редакторе кода ометите любую часть кода из библиотеки мт5 и перейдете к определениию.
там есть три встроеных рыночных функции,
mt5.Close(symbol)
mt5.Sell(symbol)mt5.Buy(symbol)