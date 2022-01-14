Какой самый волотильный инструмент доступный в мт5? - страница 2

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Yevhenii Levchenko #:

Можете заказать  индюк, который будет каждый день удовлетворять интерес :)

И потом мт5 работает и на бирже,а я например только форекс.
 
JRandomTrader #:
Посмотрите на палладий.
А как его воопще найти?Я чето даже не смог,в мт5 он тоже есть?
 
mt25 #:
А можете дать скриншот примерный или просто картинку

Как-то так.

 
mt25 #:
А как его воопще найти?Я чето даже не смог,в мт5 он тоже есть?
Текущий PLD-3.22 на ФОРТС.
 

Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.

По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.

 
JRandomTrader #:
Текущий PLD-3.22 на ФОРТС.
Не ну воронка...ваще класс.А спред?
 
Aleksey Nikolayev #:

Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.

По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.

Я как бы да по сути об этом и хотел сказать.В точку
 
Aleksey Nikolayev #:

Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.

По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.

А что даже если торгуешь в мт5 на бирже тоже спред большой?
 
mt25 #:
Не ну воронка...ваще класс.А спред?

Сейчас в районе 5.00 - это неликвид.

Маркетос свои заявки держит на расстоянии ~15.00 друг от друга, второй - ещё шире и не всегда.

 
По моему опыту - золото и биткоин
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