Какой самый волотильный инструмент доступный в мт5? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можете заказать индюк, который будет каждый день удовлетворять интерес :)
Посмотрите на палладий.
А можете дать скриншот примерный или просто картинку
Как-то так.
А как его воопще найти?Я чето даже не смог,в мт5 он тоже есть?
Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.
По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.
Текущий PLD-3.22 на ФОРТС.
Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.
По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.
Сравнивать волатильность лучше всего относительно спреда. Например, для каждого дня взять отношение high-low к среднему спреду за этот день. Потом взять среднее таких величин за большое число дней.
По моим наблюдениям самым волатильным будет уже упомянутое выше золото. Могли бы быть криптовалюты, но в МТ у них обычно очень большой спред.
Не ну воронка...ваще класс.А спред?
Сейчас в районе 5.00 - это неликвид.
Маркетос свои заявки держит на расстоянии ~15.00 друг от друга, второй - ещё шире и не всегда.