Индикаторы: Gann Swing

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Gann Swing:

2х барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки

Gann Swing

Автор: Danil Makov

 
..случается, что угол зигзага висит в воздухе :(
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Begemotik #:
..случается, что угол зигзага висит в воздухе :(

Можно скриншот?

 
Красивое...
 

У вас в коде перепутаны местами Bull и Bear Swing. Когда появляется бычий в алерте пишет bear и соответственно на медвежий свинг пишет bull.

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AndreyChizhov #:

У вас в коде перепутаны местами Bull и Bear Swing. Когда появляется бычий в алерте пишет bear и соответственно на медвежий свинг пишет bull

Проверил, ошибки в коде нет

 
Сделайте индикатор для Metatrader 5 пожалуйста.
 
Сделайте, пожалуйста, в настройках возможность устанавливать какие свинги рисовать - двухбарные, трех- или однобарные. На разных таймфреймах нужны разные свинги.
 

Индикатор неправильно строит свинги. И вообще. их лучше строить руками. 


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Igorp1 #:

Индикатор неправильно строит свинги. И вообще. их лучше строить руками. 

1. Два внешних бара

2. Внутренний бар

3. Внешний бар с ценой закрытия выше

4 и 5. Ошибся в описании, свинги однобарные.

Это вы неправильно их строите))))))))))))))

 

Я методику Ганна применяю в течение 10 лет. Главное правило построения свингов - не должно быть ни одного неучтенного бара. Однобаровые свинги Ганн вообще по другому размечал. Да. есть у начинающих изучать методику затруднения как учитывать внутренние и внешние бары. Но. это решается довольно просто. Все размечается поочередно, как образуются бары. Мы каждый раз смотрим продолжается свинг или меняет направление. Если есть признаки и того и другого, приоритет прежнему направлению. 


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