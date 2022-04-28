Индикаторы: Gann Swing
..случается, что угол зигзага висит в воздухе :(
Красивое...
У вас в коде перепутаны местами Bull и Bear Swing. Когда появляется бычий в алерте пишет bear и соответственно на медвежий свинг пишет bull.
Сделайте индикатор для Metatrader 5 пожалуйста.
Сделайте, пожалуйста, в настройках возможность устанавливать какие свинги рисовать - двухбарные, трех- или однобарные. На разных таймфреймах нужны разные свинги.
Я методику Ганна применяю в течение 10 лет. Главное правило построения свингов - не должно быть ни одного неучтенного бара. Однобаровые свинги Ганн вообще по другому размечал. Да. есть у начинающих изучать методику затруднения как учитывать внутренние и внешние бары. Но. это решается довольно просто. Все размечается поочередно, как образуются бары. Мы каждый раз смотрим продолжается свинг или меняет направление. Если есть признаки и того и другого, приоритет прежнему направлению.
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Gann Swing:
2х барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки
Автор: Danil Makov