Нужна помощь!

Вообщем, вот фотография: 

1

Размер лота 0,01 на usdrub. Разглядите пожалуйста, времени нет все объяснять то что на скрине. Просто расскажите почему так?

Спред, такое понятие говорит о чем то ? Sell закрывается по цене ASK.

 
Картинка вставляется очень просто: Форум: как вставить картинку
Зайдите в свойства и поставьте галочку "показывать линию ASK", сразу подобные вопросу исчезнут. Sell открывается по цене Bid  а закрывается по цене Ask. Buy открывается по цене Ask закрывается по Bid. Это как бы разница в обменнике между ценой покупки и продажи.

 
Ну да, На Рубле да на минутках?? Долго будете ждать пока Аск опустится в профит))))
 
торгуй фьючерсом дол\рубль (на бирже, а не через ДЦ), т.к. на CFD будешь иметь возможность торговать только по ценам ДЦ, а так ещё сможешь внути спреда становится... надеюсь понятно объяснил ))
 
Всем спасибо. Теперь я еще больше понял, то что я еще мало понимаю.
 

Цена Bid = 55.23550

Судя по скриншоту и текущей цене на ордере, цена Ask = 56.66050 

Ордер открыт по: 55.93332 

Имеем: 55.93332 - 56.66050 = -0.72718, в пипсах -72718, и в валюте депозита -727.18руб

Вроде все верно. Обращайте внимание на текущую цену в ордере, и как верно посоветовали, смотрите обе цены на графике Ask/Bid

