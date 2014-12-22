Нужна помощь!
Vogelchen:Картинка вставляется очень просто: Форум: как вставить картинку
Вообщем, вот фотография:
Размер лота 0,01 на usdrub. Разглядите пожалуйста, времени нет все объяснять то что на скрине. Просто расскажите почему так?
Ну да, На Рубле да на минутках?? Долго будете ждать пока Аск опустится в профит))))
Vogelchen:торгуй фьючерсом дол\рубль (на бирже, а не через ДЦ), т.к. на CFD будешь иметь возможность торговать только по ценам ДЦ, а так ещё сможешь внути спреда становится... надеюсь понятно объяснил ))
Вообщем, вот фотография:
Размер лота 0,01 на usdrub. Разглядите пожалуйста, времени нет все объяснять то что на скрине. Просто расскажите почему так?
Всем спасибо. Теперь я еще больше понял, то что я еще мало понимаю.
Цена Bid = 55.23550
Судя по скриншоту и текущей цене на ордере, цена Ask = 56.66050
Ордер открыт по: 55.93332
Имеем: 55.93332 - 56.66050 = -0.72718, в пипсах -72718, и в валюте депозита -727.18руб
Вроде все верно. Обращайте внимание на текущую цену в ордере, и как верно посоветовали, смотрите обе цены на графике Ask/Bid
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообщем, вот фотография:
Размер лота 0,01 на usdrub. Разглядите пожалуйста, времени нет все объяснять то что на скрине. Просто расскажите почему так?