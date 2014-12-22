Баг в функции SymbolInfoDouble() ??? - страница 2
Подготовлю пример и видео наверное... запускаю на 5-ти терминалах, на 3-х терминалах работает норм, на 2-х такие баги. Брокер один, билды терминалов одинаковые, операционка одна, все идентично.
А не при старте ли терминала?
Вообще как вариант делать это не в ините а при первом вызове ОнТик
Ребята, нашел еще одну "фишку". Скриншот тестовой программы и результата.
Выбираю все символы из MarketWatch. Там 5 пар. SymbolsTotal с режимом TRUE!!!
Каким боком выходит шестая EURJPY? Подчеркнул красным специально.
Что за ?
Терминал перезагружали, после того как 5 пар оставили?
Видел такое, что терминал не всегда запоминает последний список MarketWatch, в частности, если добавить символ, не дождаться загрузки истории, опять поменять список и перезагрудить терминал. Как то такая последовательность - и список остаётся старый.
Билд не помню на каком, но из последни рабочих (уже у брокера).
Пары добавлены давно, история загружена до закрытия маркета в пятницу. Терминал перегружал уже десятки раз.
Проверил на двух терминалах MetaTrader 4 build 765 (MetaQuotes Software Corp.) - на двух системах: Windows 8.1 64-разрядная и Windows 8.1 32-разрядная. Вызов отдельной функции из OnInit(). Возвращаемые значения корректные.
P.S. Проверял на двух разных торговых серверах. Так-же результат корректный.
Володя попробуй так:
Скорее всего из-за enable/disable инструментов в MarketWatch. Но MT4 не генерит никакой ошибки по этому поводу (проверял раньше)...
У меня результат такой:
Подозреваю что связано также с закрытым состоянием маркета... в понедельник проверю на живом.
А переключаться между торговыми серверами не пробовали? При таком переключении MarketWatch может кардинально меняться.
Продолжаю расследование. Сравнил терминал где выполняется нормально и где валит ошибки.
TickValue возвращает правильно:
TickValue с ошибкой
Чисто визуально заметил что в обзоре рынка по этим двум парам с ошибкой последняя цена была выше предыдущей, то есть они синенькие, а не красненькие.
Брокер один и тот же, сервера используются те же, почему расхождение на момент закрытия... х.з. ну это другая история.
Почему же по этим 2-м парам, по которым котировки шли до момента закрытия рынка как и по всем остальным инструментам терминал нагло возвращает -1.#IND и даже не генерит LastError при этом.
То есть робот получит подобное значение и примет в работу, даже при наличии соответствующей обработки ошибки (есть перечень в документации).
Это же нонсенс.
У брокера 3 демо сервера. Сечас переключался и перезапускал эксперт. Картина та же.
Я имел в виду переключаться меджу разными торговыми счетами - т.е. переключаться между разными торговыми организациями.
После переключения на другой торговый счёт получил результат в нулём:
0 18:10:25.499 test_expert EURUSD,Weekly: uninit reason 6
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: Symbol: GBPUSD, digits:4, Ask:1.5627, Bid:1.5624, TickValue:0
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: Symbol: EURUSD, digits:4, Ask:1.2229, Bid:1.2227, TickValue:0
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: Symbol: USDJPY, digits:2, Ask:119.56, Bid:119.53, TickValue:0
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: Symbol: EURGBP, digits:4, Ask:0.7828, Bid:0.7825, TickValue:0
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: Symbol: GBPJPY, digits:2, Ask:186.81, Bid:186.73, TickValue:0
0 18:10:25.531 test_expert EURUSD,Weekly: initialized
Здесь нужно подумать, но скорее всего следует проверять готовность окружения.
Я как бы стараюсь эмоции пока сдерживать... но чайник уже кипит, так как работаю над серьезным проектом и из-за этой мелочи теряю много времени/денег.
Два дня простоя из-за разбирательств $600, MQ мне не оплатит свою промашку, даже если признают и в следующем билде исправят.