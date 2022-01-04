Окрыл на всю котлету сделку в last day сессии перед НГ. - страница 2
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Поздравляю с профитами!
Ну как там с котлетой?
Спасибо что напомнили!))) А то бы я только 10 января в терминал зашел..
С котлетой всё ок. =)
В названии суть.
Как думаете, Дед Мороз развернет график в нужную сторону в день открытия рынков для меня?
Я загадал под бой курантов, чтоб счастье в каждый дом пришло.
Чтоб от невзгод и от ненастий впредь не осталось бы следов.
Чтоб трудности распались резко, почуяв волю и напор,
На много небольших и средних, успешно сделанных шагов.
Что бы болезни отступили, здоровье силу набрало.
Не только у меня и близких, но и у всех, кому сегодня тяжело.
Кто был раз предан близким человеком, а может даже не один,
Желаю отпустить паскуду, пусть будет счастлив! Научил!
Кого любовь не посетила - продолжить верить в чудеса.
Желаю полюбить! О чудо! Любовь придет к тому сама!
Ведь счастье будет у любого, кто верит, что оно придет.
Держите шляпу очень крепко, на виражах может снести!
На этом можно и закончить. Мой стих из глубины души,
Я передал привет вселенский, кому дойдет, тот впереди.
Удачи всем в благих порывах, успехов в праведных делах.
На этом всё. Всех с Новым Годом! Желаю счастья. Всем любви!
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Maxim Romanov #:
Ну как там с котлетой?
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Спасибо что напомнили!))) А то бы я только 10 января в терминал зашел..
С котлетой всё ок. =)
--
Поздравляю с профитами!
Спс,
Развернет! Ура! Плиз, лажу не писать и не срать на размеры поз и котлет - они разные, важен сам факт входа котлетой 30.12.2021 года, согласно стартового поста, делюсь мнением, не более:
Вот и мой котлетосик (настройка роботов продолжается) не плохо себя чувствует:
вот мне пишет брокер 30.12.2021 г. (письма не читал раньше) :-)
Уважаемый клиент! Уведомляем Вас о необходимости согласно Приложения №6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) закрыть позиции по срочным контрактам или внести денежные средства в количестве/размере, необходимом для увеличения сальдо клиентского счета до величины гарантийного обеспечения, установленного для всех Ваших открытых позиций и активных заявок на сумму не менее 1256.27 рублей.
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