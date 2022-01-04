Окрыл на всю котлету сделку в last day сессии перед НГ. - страница 2

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Roman Shiredchenko #:


Шутки, шутками, волею судеб у меня у самого робот вошел по системе на всю котлету вверх, как раз перед НГ, есть все по истории и переписке с брокером ькс, точнее их писем, я их только сеголня прочел. В итоге, они увеличили на не большие выходные, хоть и НГ, сегодня уже на мск бирже фьючи торговались, в итоге на аэроылоте в хороших плюсах. Позицию, ни ее часть брокер не закрыл, хотя временами были минуса по обеспечению, не было свободного баблеца на счете. ;-) завтра выложу отчета часть.

Поздравляю с профитами!

 
Maxim Romanov #:
Ну как там с котлетой?

Спасибо что напомнили!))) А то бы я только 10 января в терминал зашел..

С котлетой всё ок. =)

 
Nikolay Mitrofanov:

В названии суть. 

Как думаете, Дед Мороз развернет график в нужную сторону в день открытия рынков для меня?

Я загадал под бой курантов, чтоб счастье в каждый дом пришло.
Чтоб от невзгод и от ненастий впредь не осталось бы следов.  
Чтоб трудности распались резко, почуяв волю и напор,
На много небольших и средних, успешно сделанных шагов.

Что бы болезни отступили, здоровье силу набрало.
Не только у меня и близких, но и у всех, кому сегодня тяжело.
Кто был раз предан близким человеком, а может даже не один, 
Желаю отпустить паскуду, пусть будет счастлив! Научил! 

Кого любовь не посетила - продолжить верить в чудеса.
Желаю полюбить! О чудо! Любовь придет к тому сама!
Ведь счастье будет у любого, кто верит, что оно придет.
Держите шляпу очень крепко, на виражах может снести!

На этом можно и закончить. Мой стих из глубины души,
Я передал привет вселенский, кому дойдет, тот впереди.
Удачи всем в благих порывах, успехов в праведных делах.
На этом всё. Всех с Новым Годом! Желаю счастья. Всем любви!


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Maxim Romanov #:
Ну как там с котлетой?

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Спасибо что напомнили!))) А то бы я только 10 января в терминал зашел..

С котлетой всё ок. =)


--

transcendreamer 2022.01.03 22:08   RU
Roman Shiredchenko #:


Шутки, шутками, волею судеб у меня у самого робот вошел по системе на всю котлету вверх, как раз перед НГ, есть все по истории и переписке с брокером ькс, точнее их писем, я их только сеголня прочел. В итоге, они увеличили на не большие выходные, хоть и НГ, сегодня уже на мск бирже фьючи торговались, в итоге на аэроылоте в хороших плюсах. Позицию, ни ее часть брокер не закрыл, хотя временами были минуса по обеспечению, не было свободного баблеца на счете. ;-) завтра выложу отчета часть.

Поздравляю с профитами!

 Спс,

Развернет! Ура! Плиз, лажу не писать и не срать на размеры поз и котлет - они разные, важен сам факт входа котлетой 30.12.2021 года, согласно стартового поста, делюсь мнением, не более:

Вот и мой котлетосик (настройка роботов продолжается) не плохо себя чувствует:

вот мне пишет брокер 30.12.2021 г. (письма не читал раньше)   :-)

Уважаемый клиент! Уведомляем Вас о необходимости согласно Приложения №6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг  (далее - Регламент) закрыть позиции по срочным контрактам или внести денежные средства в количестве/размере, необходимом для увеличения сальдо клиентского счета  до величины гарантийного обеспечения, установленного для всех Ваших открытых позиций и активных заявок на сумму не менее 1256.27 рублей.
Напоминаем, что в случае невыполнения Вами вышеуказанных действий, Компания вправе без Вашего поручения в соответствии с  Приложения №6 к Регламенту закрыть все или часть Ваших позиций по срочным контрактам в объеме, необходимом для покрытия Вашей задолженности, обязательств.

вход на 16 контрактов - обкатка робота

настройка робота

настройка экспа

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выход частями 2



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