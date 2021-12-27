Как правильно написать в индикаторе функцию?
Здравствуйте. Пишу индикатор (уровень - начинающий) возникла сложность
у разных авторов разные советы, помогите разобраться.
Мне нужно что бы индикатор сделал перерасчет истории с начала до сегодня т.е. слево на право
и исходя из полученных результатов выдал итог.
Нашла 2 варианта какой из них правильный для меня непойму.
илия так понимаю один из них идет слево на право, а другой с право налево
но какой как идет я запуталась
А вы принтуйте, очень быстро придёт понимание.
Вообще, всё принтуйте на стадии разработки
А вы принтуйте, очень быстро придёт понимание.
Вообще, всё принтуйте на стадии разработки
Да я так всегда стараюсь и делать. Но сейчас я так сделала
Пыталась определить по свече и времени, но выдает вот так.
Поэтому для меня пока даже не ясно что принтовать... поэтому и спрашиваю.
Да я так всегда стараюсь и делать. Но сейчас я так сделала
Пыталась определить по свече и времени, но выдает вот так.
Поэтому для меня пока даже не ясно что принтовать... поэтому и спрашиваю.
Если взять эти примеры
for(int i = 0; i < Bars; i++) { // будет увеличение i, то есть 0,1,2,3,4 ...
for(int i=100; i>0; i--) { и уменьшение 100,99,98,97,96 ...
Соответственно, если текущий бар нулевой, то идём в историю в первом случае, во втором - с истории к нулевому.
Для индикаторов, сигналы, правильно рассчитывать из прошлого в настоящее.
Для ЕА - искать самый свежий сигнал - из настоящего в прошлое.
А кто установил такие правила? Несколько индикаторов написанных именно так, не устанавливает правила.
Ещё многие в mql5 переворачивают индексацию баров. А посмотрите код ZZ и постарайтесь понять, что при первом запуске, если индексация от нуля, то номер бара не изменится до удаления индикатора с графика. Так вот в одном из индикаторов на mql4 мне было выгодней сделать индексацию как в mql5. И это мне очень облегчило написание индикатора. Так-что забудьте все правила и пишите как вам выгодно в текущий момент и в данной ситуации…
А кто установил такие правила? Несколько индикаторов написанных именно так, не устанавливает правила.
правильно не значит правило
Так вот в одном из индикаторов на mql4 мне было выгодней сделать индексацию как в mql5. И это мне очень облегчило написание индикатора.
но если в одном индикаторе, тогда да))пс. надеюсь вы не строите сигналы в прошлом рассчитывая бары в будущем?
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у разных авторов разные советы, помогите разобраться.
Мне нужно что бы индикатор сделал перерасчет истории с начала до сегодня т.е. слево на право
и исходя из полученных результатов выдал итог.
Нашла 2 варианта какой из них правильный для меня непойму.
илия так понимаю один из них идет слево на право, а другой с право налево
но какой как идет я запуталась