не скачивается купленый советник...
Нужно обновиться на 64 битную версию терминала.
32 битные больше не поддерживаются.
Нужно обновиться на 64 битную версию терминала.
32 битные больше не поддерживаются.
та же проблема (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])
подскажите как узнать 32 или 64битная версия установлена. и как обновить? заранее благодарен
та же проблема (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])
подскажите как узнать 32 или 64битная версия установлена. и как обновить? заранее благодарен
Если у вас система 32-х битная, то никак. Поставьте современную систему…
Если у вас система 32-х битная, то никак. Поставьте современную систему…
вопрос был не про систему. 32битная так же покажет в свойствах системы 32. Вопрос был про екзешник терминала. И если он установлен на 64битном проце в папку программфайлсикх86, от это 32битная версия. Не отвечал, потому что не знаю где посмотреть версию, при установки терминала в свою папку. Понимаю, что в каких то свойствах или в реестре. Но как точно не знаю.
вопрос был не про систему. 32битная так же покажет в свойствах системы 32. Вопрос был про екзешник терминала. И если он установлен на 64битном проце в папку программфайлсикх86, от это 32битная версия. Не отвечал, потому что не знаю где посмотреть версию, при установки терминала в свою папку. Понимаю, что в каких то свойствах или в реестре. Но как точно не знаю.
Повторяю
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не скачивается купленый советник...
Alexey Viktorov, 2022.10.25 18:16
Если у вас система 32-х битная, то никак.
А на Х64 встанет только 64х битный терминал.
Повторяю
А на Х64 встанет только 64х битный терминал.
Там еще ситуация может быть 32битный дистрибутив от брокера. И он тоже встанет на 64битную винду. В папку х86. А еще может в свою папку встать, если ее указать. Можно просто екзешники скопировать, и они поднимут окружение. И 32 битные екзешники на 64 битном компе без замечаний. И как узнать в этом случае, не знаю.На 32 битный комп последние релизы так же встанут, только не в последнем релизе. У самого стоит на нотике дома. И там последние библы не идут без правок и советники из маркета не становятся.
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доброго дня. не скачивается и не активируется купленый в маркете советник. все подключено, все работает.
2021.12.23 20:10:37.991 MQL5 Market failed download product 'EA Black Dragon MT5' (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])