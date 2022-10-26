не скачивается купленый советник...

Новый комментарий
 

доброго дня. не скачивается и не активируется купленый в маркете советник. все подключено, все работает.

2021.12.23 20:10:37.991 MQL5 Market failed download product 'EA Black Dragon MT5' (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])

кто знает, в чем может быть дело? спасибо
 

Нужно обновиться на 64 битную версию терминала.

32 битные больше не поддерживаются.

 
благодпрю. именно так и есть.
 
MetaQuotes #:

Нужно обновиться на 64 битную версию терминала.

32 битные больше не поддерживаются.

та же проблема (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])

подскажите как узнать 32 или 64битная версия установлена. и как обновить? заранее благодарен

 
post365 #:

та же проблема (www.mql5.com:443 send failed [426: Upgrade Required])

подскажите как узнать 32 или 64битная версия установлена. и как обновить? заранее благодарен

Если у вас система 32-х битная, то никак. Поставьте современную систему…

 
Alexey Viktorov #:

Если у вас система 32-х битная, то никак. Поставьте современную систему…

вопрос был не про систему. 32битная так же покажет в свойствах системы 32. Вопрос был про екзешник терминала. И если он установлен на 64битном проце в папку программфайлсикх86, от это 32битная версия. Не отвечал, потому что не знаю где посмотреть версию, при установки терминала в свою папку. Понимаю, что в каких то свойствах или в реестре. Но как точно не знаю.

 
Valeriy Yastremskiy #:

вопрос был не про систему. 32битная так же покажет в свойствах системы 32. Вопрос был про екзешник терминала. И если он установлен на 64битном проце в папку программфайлсикх86, от это 32битная версия. Не отвечал, потому что не знаю где посмотреть версию, при установки терминала в свою папку. Понимаю, что в каких то свойствах или в реестре. Но как точно не знаю.

Повторяю

А на Х64 встанет только 64х битный терминал.

 
Alexey Viktorov #:

Повторяю


А на Х64 встанет только 64х битный терминал.

Там еще ситуация может быть 32битный дистрибутив от брокера. И он тоже встанет на 64битную винду. В папку х86. А еще может в свою папку встать, если ее указать. Можно просто екзешники скопировать, и они поднимут окружение. И 32 битные екзешники на 64 битном компе без замечаний. И как узнать в этом случае, не знаю.

На 32 битный комп последние релизы так же встанут, только не в последнем релизе. У самого стоит на нотике дома. И там последние библы не идут без правок и советники из маркета не становятся.
 
Alexey Viktorov #:

Повторяю


А на Х64 встанет только 64х битный терминал.

На x64 прекрасно становятся приложения x32. Наоборот - нет.

 
Ihor Herasko #:

На x64 прекрасно становятся приложения x32. Наоборот - нет.

У меня полгода назад встал скаченный отсюда терминал 5ки на целерон 32бита))) Но библы сабера пришлось править, релиз давний встает. Работает, тестит.

 
Ihor Herasko #:

На x64 прекрасно становятся приложения x32. Наоборот - нет.

Игорь, ну нельзя-же быть таким невнимательным… Я и говорю о наоборот…

12
Новый комментарий