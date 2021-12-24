Обновить бары скриптом по любым инструментам и таймфреймам - страница 2
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во первых, я в это не верю:
что значит не верю? это не религия)
во вторых, мне не нравится Ваш скрипт, т.к. я не люблю зацикливать функции
что значит не нравится?))
человек использует скрипт и спросил как обновлять цену в скрипте, а вы рассказываете сказки - верю/не верю/ нравится/не нравится
так что у нас с Вами совершенно разные цели написания и применения программ
дальнейший диалог считаю бесполезным.
то есть признаетесь что даете бессмысленные советы и сливаетесь?)
то есть признаетесь что даете бессмысленные советы и сливаетесь?)
там дописано
там дописано
про то как вы решаете свою проблему?
и что как это поможет обновить цену в скрипте?
про то как вы решаете свою проблему?
и что как это поможет обновить цену в скрипте?
в скрипте Вы сами обновляйте ;)
речь идет про терминал
в скрипте Вы сами обновляйте ;)
речь идет про терминал
ну вот вы опять признаетесь что вы теоретик-сказочник)
скрипт - это запущенная в терминале программа, которая не обновляет свое окружение без функции RefreshRates.
речь идет про Скрипт - читайте первый пост.
во первых, я в это не верю:
Если скриптом выполнить команду iClose(Symb, PERIOD_M1, 0), где Symb - это один из инструментов, то вернётся цена последнего загруженного бара M1, хотя он был загружен, скажем 16 минут назад и уже неактуален,
т.к. нет более актуального бара, чем последний
во вторых, мне не нравится Ваш скрипт, т.к. я не люблю зацикливать функции, хлопотно это для системы
точно также, как и не практично применение Sleep в торговых системах.
в третьих, я эту проблему решил не так, совсем не так. была она и формулируется по другому.
реализуется с помощью таймера + внешняя примочка на С# - это уже когда связь рубанули.
одним скриптом тут не обойтись, в принципе
так что у нас с Вами совершенно разные цели написания и применения программ
дальнейший диалог считаю бесполезным.
"Мне не нравится ваш скрипт, мне не нравится ваша команда" :-)
ну вот вы опять признаетесь что вы теоретик-сказочник)
скрипт - это запущенная в терминале программа, которая не обновляет свое окружение без функции RefreshRates.
допустим
о какой проблеме говорит автор ветки, какую ситуацию хочет порешать, объясните своими словами?
Ваш скрипт вернет одну и ту же цену и завесит терминал в такой ситуации целиком и полностью.
Ваш скрипт вернет одну и ту же цену и завесит терминал целиком и полностью.
:) вы практически это проверили или рассуждаете теоретически?
:) вы практически это проверили или рассуждаете теоретически?
у меня только практически и нет безделушек вообще
вот например, на одном из счетов с 18 ноября 6000%
все работает очень надежно и безупречно
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© new-rena
ahahaha