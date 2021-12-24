Обновить бары скриптом по любым инструментам и таймфреймам - страница 2

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Renat Akhtyamov #:

во первых, я в это не верю:

что значит не верю? это не религия)


Renat Akhtyamov #:

во вторых, мне не нравится Ваш скрипт, т.к. я не люблю зацикливать функции

что значит не нравится?))
человек использует скрипт и спросил как обновлять цену в скрипте, а вы рассказываете сказки - верю/не верю/ нравится/не нравится

 
Renat Akhtyamov #:

так что у нас с Вами совершенно разные цели написания и применения программ

дальнейший диалог считаю бесполезным.

то есть признаетесь что даете бессмысленные советы и сливаетесь?)

 
Taras Slobodyanik #:

то есть признаетесь что даете бессмысленные советы и сливаетесь?)

там дописано

 
Renat Akhtyamov #:

там дописано

про то как вы решаете свою проблему?
и что как это поможет обновить цену в скрипте?

 
Taras Slobodyanik #:

про то как вы решаете свою проблему?
и что как это поможет обновить цену в скрипте?

в скрипте Вы сами обновляйте ;)

речь идет про терминал

 
Renat Akhtyamov #:

в скрипте Вы сами обновляйте ;)

речь идет про терминал

ну вот вы опять признаетесь что вы теоретик-сказочник)

скрипт - это запущенная в терминале программа, которая не обновляет свое окружение без функции RefreshRates.

речь идет про Скрипт - читайте первый пост.

 
Renat Akhtyamov #:

во первых, я в это не верю:

Если скриптом выполнить команду iClose(Symb, PERIOD_M1, 0), где Symb - это один из инструментов, то вернётся цена последнего загруженного бара M1, хотя он был загружен, скажем 16 минут назад и уже неактуален,

т.к. нет более актуального бара, чем последний

во вторых, мне не нравится Ваш скрипт, т.к. я не люблю зацикливать функции, хлопотно это для системы

точно также, как и не практично применение Sleep  в торговых системах.

в третьих, я эту проблему решил не так, совсем не так. была она и формулируется по другому.

реализуется с помощью таймера + внешняя примочка на С# - это уже когда связь рубанули.

одним скриптом тут не обойтись, в принципе


так что у нас с Вами совершенно разные цели написания и применения программ

дальнейший диалог считаю бесполезным.

"Мне не нравится ваш скрипт, мне не нравится ваша команда" :-)


 
Taras Slobodyanik #:

ну вот вы опять признаетесь что вы теоретик-сказочник)

скрипт - это запущенная в терминале программа, которая не обновляет свое окружение без функции RefreshRates.

допустим

о какой проблеме говорит автор ветки, какую ситуацию хочет порешать, объясните своими словами?

Ваш скрипт вернет одну и ту же цену и завесит терминал в такой ситуации  целиком и полностью.

 
Renat Akhtyamov #:

Ваш скрипт вернет одну и ту же цену и завесит терминал целиком и полностью.

:) вы практически это проверили или рассуждаете теоретически?

 
Taras Slobodyanik #:

:) вы практически это проверили или рассуждаете теоретически?

у меня только практически и нет безделушек вообще

вот например, на одном из счетов с 18 ноября 6000%

все работает очень надежно и безупречно

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ahahaha

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