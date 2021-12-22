Обзор рынка. Тиковый график. МТ4. Как увеличить полезную часть тикового графика?
Панель инструментов (или Ctrl-M) >>> Обзор рынка >>> Вкладка:Тиковый график.
Все, что нужно, указано в заголовке.
Нашел ответ здесь https://www.mql5.com/ru/forum/145547
Нужно перейти во вкладку "Символы", навести мышь на середину окна, нажать правую кнопку, выбрать "Скрыть все символы".
На самом деле скрываются не все символы, но большинство.
Должно быть, это каким то образом освобождает память. После этого тики нормально заполняют все окно.
PS Главное не забыть потом, что они скрыты ;)))
Тиковый график в окне ордера
- 2013.06.25
- www.mql5.com
В окне ордера слева есть тиковый график, во вновь установленном терминале этот график занимает всего четверть выделенного ему окна, когда в других...
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Добрый день.
Сейчас полезная часть тикового графика(см. рисунок) по ширине занимает две клетки. В правой его части только прямые горизонтальные линии, "пустые пробелы".
Как увеличить полезную часть тикового графика? Как сделать полезную часть хотя бы на пять клеток?
При попытке сделать окно шире ( увеличении окна вправо), полезная часть остается равной двум клеткам, увеличивается только пробел. И, со временем,
продолжает оставаться такого же размера, никак не увеличиваясь.
Ширина полезной части изменяется сама собой иногда, произвольно, по не известной мне причине. Как возможно на это повлиять?
PS Мне не нужны отдельные программы или индикаторы специализирующиеся на тиковых графиках. Нужно на уже имеющемся тиковом графике (см. рисунок)
увеличить полезную часть до 5 клеток или более.