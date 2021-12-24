Как получить заказ на программирование?

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А программист. Пишу на MQL4. До этого обходился написанием программ знакомым. Но появилась потребность в дополнительном заработке. Зашёл сюда, зарегился, открыл страничку "Фриланс" и... Не понимаю, как получить заказ!!?

Фриланс

 
Если работа персональная и не для вас то - невозможно. Нужно подавать заявки в публичные работы. Анонимно. Если вас выберут, то вы получите заказ, иначе никак
 
Nikolay Ivanov #:
Если работа персональная и не для вас то - невозможно. Нужно подавать заявки в публичные работы. Анонимно. Если вас выберут, то вы получите заказ, иначе никак

А как подать заявку в публичные работы?

 
Alexandr Kolomitsev #:

А как подать заявку в публичные работы?

 если вы зарегистрированы продавцом, то просто берете и подаете.. Открываете работу и подаете заявку 

 
Nikolay Ivanov #:

 если вы зарегистрированы продавцом, то просто берете и подаете.. Открываете работу и подаете заявку 

Объяснять что-то это не Ваше.

 
Кто-то ещё может объяснить как "открыть работу" и "подать заявку"?
 
Alexandr Kolomitsev #:
Кто-то ещё может объяснить как "открыть работу" и "подать заявку"?

заходите в работу, которая не "персональная работа" -- и справа есть меню "Откликнуться":


 
Andrey F. Zelinsky #:

заходите в работу, которая не "персональная работа" -- и справа есть меню "Откликнуться":


Ну вот, нормально. Понял. А что дальше будет? Придёт оповещение, или нужно где-то что-то отслеживать?

 
Alexandr Kolomitsev #:

Ну вот, нормально. Понял. А что дальше будет? Придёт оповещение, или нужно где-то что-то отслеживать?

В правом верхнем углу появится значок с портфелем - это уведомление о событии во фринсе, кликаешь на нем... а дальше там мать-природа поможет))

 
Dmitry Fedoseev #:

В правом верхнем углу появится значок с портфелем - это уведомление о событии во фринсе, кликаешь на нем... а дальше там мать-природа поможет))

Спасибо.

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