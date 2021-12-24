Как получить заказ на программирование?
Если работа персональная и не для вас то - невозможно. Нужно подавать заявки в публичные работы. Анонимно. Если вас выберут, то вы получите заказ, иначе никак
Кто-то ещё может объяснить как "открыть работу" и "подать заявку"?
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А программист. Пишу на MQL4. До этого обходился написанием программ знакомым. Но появилась потребность в дополнительном заработке. Зашёл сюда, зарегился, открыл страничку "Фриланс" и... Не понимаю, как получить заказ!!?