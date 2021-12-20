Влияет ли число потоков на скорость оптимизации МТ5? или только число ядер? - страница 3

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Walerij75 #:

А что за проц такой ?

Xeon Phi
Вроде как только одна модель из серии
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Xeon Phi
Вроде как только одна модель из серии

Если верить гуглу - там штук 5 минимум: 7120, 7250, 7210, 7290, 5110... Можно точную модель ? Ни разу не видел 4:1 :)

 
Volodymyr Zubov #:

Если не затруднит скажите пожалуйста, что за процессор ?. Хочу техническую спецификацию данного процессора у производителя глянуть. У меня серверный Xeon тоже не новый, но 4 ядра и 4 потока как есть так и в тестере показывает.

Вот такую фигню показывает. Потому так и написал. Винда под qemu работает. И доступа админского нет. 

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