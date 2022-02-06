Индикаторы: True Range Momentum
Наблюдаю за индикатором, идея и реализация отличная, вопрос возник
когда обе линии вместе тогда на графике действительно наблюдается флет.
но когда зеленая ниже красной так же видна активность.
просто в описании я увидела, что активность это когда красная выше.
Я рассматриваю только вариант отсеивать флет.
Наблюдаю за индикатором, идея и реализация отличная, вопрос возник
когда обе линии вместе тогда на графике действительно наблюдается флет.
но когда зеленая ниже красной так же видна активность.
просто в описании я увидела, что активность это когда красная выше.
Я рассматриваю только вариант отсеивать флет.
Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?
Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?
Возможно это был "глюк" терминала.
Суть вопроса чуть-чуть в другом была.... 😀
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
True Range Momentum:
Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.
Автор: Vasiliy Pototskiy