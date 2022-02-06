Индикаторы: True Range Momentum

Новый комментарий
 

True Range Momentum:

Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.

True Range Momentum

Автор: Vasiliy Pototskiy

 

Наблюдаю за индикатором, идея и реализация отличная, вопрос возник
когда обе линии вместе тогда на графике действительно наблюдается флет.

но когда зеленая ниже красной так же видна активность.

просто в описании я увидела, что активность это когда красная выше.

Я рассматриваю только вариант отсеивать флет.


 
Natalya Smirnova #:

Наблюдаю за индикатором, идея и реализация отличная, вопрос возник
когда обе линии вместе тогда на графике действительно наблюдается флет.

но когда зеленая ниже красной так же видна активность.

просто в описании я увидела, что активность это когда красная выше.

Я рассматриваю только вариант отсеивать флет.


Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?

 
Vasiliy Pototskiy #:

Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?

Точно не скажу, но по-моему у меня так отображалось при стандартных настройках (по умолчанию)
Возможно это был "глюк" терминала.

Суть вопроса чуть-чуть в другом была.... 😀
 
Vasiliy Pototskiy #:

Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?

Стандартные настройки


 
Vasiliy Pototskiy #:

Очень интересно, а как вам удалось добиться таких показаний, что бы обе линии были горизонтальны? Можете настройками поделиться, или это какая то модификация?

Да настройки стандартные


 
Странно, у меня таких результатов не получается. А кой это инструмент? Вижу NZD а что первое?
Новый комментарий