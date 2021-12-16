Your connection is not private - страница 2
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Подменить DNS - вообще элементарно. Вот сертификат гораздо сложнее.
А другие браузеры что говорят? FireFox, например?
Подменить DNS - вообще элементарно. Вот сертификат гораздо сложнее.
А другие браузеры что говорят? FireFox, например?
FireFox - нормально
Меняем DNS в браузере What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome? (helpdeskgeek.com)
ха, ха...
вот что получил:
ха, ха...
вот что получил:
Откройте в другом браузере и прочтите руководство
ха, ха...
вот что получил:
У вас Windows Vista? Если да, поменяйте ОС!
У вас Windows Vista? Если да, поменяйте ОС!
Vista, как это поменять ?
у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...
поменять - задача не простая,
это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,
неужели нельзя его ликвидировать ?
где наши спецы-системщики ?
Vista, как это поменять ?
у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...
поменять - задача не простая,
это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,
неужели нельзя его ликвидировать ?
где наши спецы-системщики ?
Сертификаты протухли. А у Фокса свои, встроенные.
Но как их обновить - не подскажу, последняя винда, которую я админил - 2003, по Линуксу мог бы подсказать.Древний - насколько? Какой проц, сколько памяти? У меня основной комп - 2011 года, в нём ещё куча виртуалок живёт.
Сертификаты протухли. А у Фокса свои, встроенные.
Но как их обновить - не подскажу, последняя винда, которую я админил - 2003, по Линуксу мог бы подсказать.
похоже на то...
Vista, как это поменять ?
у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...
поменять - задача не простая,
это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,
неужели нельзя его ликвидировать ?
где наши спецы-системщики ?
Если вы не можете переустановить другую ОС, у меня нет предложений.
Попробуйте поискать: "Windows Vista" How to Fix Your Connection is Not Private Error in Chrome