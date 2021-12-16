Your connection is not private - страница 2

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Подменить DNS - вообще элементарно. Вот сертификат гораздо сложнее.

А другие браузеры что говорят? FireFox, например?

 
JRandomTrader #:

Подменить DNS - вообще элементарно. Вот сертификат гораздо сложнее.

А другие браузеры что говорят? FireFox, например?

FireFox - нормально

 
Lilita Bogachkova #:

Меняем DNS в браузере What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome? (helpdeskgeek.com)

ха, ха...

вот что получил:


 
Denis Sartakov #:

ха, ха...

вот что получил:


Откройте в другом браузере и прочтите руководство

 
Denis Sartakov #:

ха, ха...

вот что получил:


У вас Windows Vista? Если да, поменяйте ОС!

 
Lilita Bogachkova #:

У вас Windows Vista? Если да, поменяйте ОС!

Vista, как это поменять ?

у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...

поменять - задача не простая,

это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,

неужели нельзя его ликвидировать ?

где наши спецы-системщики ?

 
Denis Sartakov #:

Vista, как это поменять ?

у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...

поменять - задача не простая,

это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,

неужели нельзя его ликвидировать ?

где наши спецы-системщики ?

Сертификаты протухли. А у Фокса свои, встроенные.

Но как их обновить - не подскажу, последняя винда, которую я админил - 2003, по Линуксу мог бы подсказать.

Древний - насколько? Какой проц, сколько памяти? У меня основной комп - 2011 года, в нём ещё куча виртуалок живёт.
 
JRandomTrader #:

Сертификаты протухли. А у Фокса свои, встроенные.

Но как их обновить - не подскажу, последняя винда, которую я админил - 2003, по Линуксу мог бы подсказать.

похоже на то...

 
Denis Sartakov #:

Vista, как это поменять ?

у меня древний комп 32 бита, забитый проектами...

поменять - задача не простая,

это вот чудо выскочило ни с того ни с сего, где-то пару недель назад,

неужели нельзя его ликвидировать ?

где наши спецы-системщики ?

Если вы не можете переустановить другую ОС, у меня нет предложений.

Попробуйте поискать: "Windows Vista" How to Fix Your Connection is Not Private Error in Chrome

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