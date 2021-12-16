Your connection is not private

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друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,

многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает

гугл сам-собой, ничего не помогает.

может кто сталкивался на практике ?


Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from www.i.ua (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection



 
Denis Sartakov:

друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,

многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает

гугл сам-собой, ничего не помогает.

может кто сталкивался на практике ?


Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from www.i.ua (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection

я не видел, но вроде бы все нормально написано

думаю что где то в настройках хрома есть это

 
Denis Sartakov:

друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,

многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает

гугл сам-собой, ничего не помогает.

может кто сталкивался на практике ?


Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from www.i.ua (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection



Либо у сайта кривой сертификат, либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом.

 
JRandomTrader #:

Либо у сайта кривой сертификат, либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом.

1. Либо у сайта кривой сертификат  - там не он один, 70% сайтов такое дают

2. либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом  - что это ?

 
Denis Sartakov #:

1. Либо у сайта кривой сертификат  - там не он один, 70% сайтов такое дают

2. либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом  - что это ?

А посмотреть данные сертификата?

MITM - вполне гуглится. Кто-то (наиболее характерный пример - корпоративный прокси или файрвол) на пути к сайту подставляет свой сертификат вместо сертификата сайта, расшифровывает соединение, инспектирует или правит, и уже сам устанавливает шифрованное соединение с сайтом.

 
Ещё: в инете пишут, это может быть неправильное время на компе.
 
JRandomTrader #:
Ещё: в инете пишут, это может быть неправильное время на компе.

там много чего пишут, но все это пустышки, я проверял то, что можно было проверить.

коль все так хреново, перейду на VPS, проверил - там не проблем,

нет времени разбираться.

 
Denis Sartakov #:

там много чего пишут, но все это пустышки, я проверял то, что можно было проверить.

коль все так хреново, перейду на VPS, проверил - там не проблем,

нет времени разбираться.

Скинь данные какого-нибудь сертификата, я от себя посмотрю, какой у того сайта.

 
Denis Sartakov #:

там много чего пишут, но все это пустышки, я проверял то, что можно было проверить.

коль все так хреново, перейду на VPS, проверил - там не проблем,

нет времени разбираться.

У меня тоже были ошибки раньше (из-за старого роутера, или из-за чего-то там) ...
Выкидывало из интернета с ошибкой "This wifi network uses older security standard", и многие сайты тоже не открывались.
И я прописал гугловские DNS по этой статье, и сейчас проблем нет.

8.8.8.8 – что за адрес? Как заменить DNS на Google Public DNS
8.8.8.8 – что за адрес? Как заменить DNS на Google Public DNS
  • 2020.11.23
  • help-wifi.com
Информация о DNS-серверах от Google. Что такое Google Public DNS и как прописать адрес 8.8.8.8 и 8.8.4.4 в Windows, на iPhone, iPad и Android.
 
Sergey Golubev #:

У меня тоже были ошибки раньше (из-за старого роутера, или из-за чего-то там) ...
Выкидывало из интернета с ошибкой "This wifi network uses older security standard", и многие сайты тоже не открывались.
И я прописал гугловские DNS по этой статье, и сейчас проблем нет.

спасибо, но не помогло...

 
Denis Sartakov #:

спасибо, но не помогло...

Меняем DNS в браузере What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome? (helpdeskgeek.com)

What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome?
What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome?
  • 2021.09.08
  • Read More
  • helpdeskgeek.com
With spyware and cybercrime on the rise, it has become more important than ever to safeguard your privacy. An important step for doing that is to enable Secure DNS on Google Chrome. Secure DNS, or DNS over HTTPS as it is technically known, is a feature for ensuring the privacy and security of your web browser. But what exactly is Secure DNS...
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