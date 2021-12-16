Your connection is not private
друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,
многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает
гугл сам-собой, ничего не помогает.
может кто сталкивался на практике ?
Your connection is not private
To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection
я не видел, но вроде бы все нормально написано
думаю что где то в настройках хрома есть это
друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,
многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает
гугл сам-собой, ничего не помогает.
может кто сталкивался на практике ?
Your connection is not private
To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection
Либо у сайта кривой сертификат, либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом.
Либо у сайта кривой сертификат, либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом.
1. Либо у сайта кривой сертификат - там не он один, 70% сайтов такое дают
2. либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом - что это ?
1. Либо у сайта кривой сертификат - там не он один, 70% сайтов такое дают
2. либо что-то типа MITM - выход в инет через инспекцию трафика с подставным сертификатом - что это ?
А посмотреть данные сертификата?
MITM - вполне гуглится. Кто-то (наиболее характерный пример - корпоративный прокси или файрвол) на пути к сайту подставляет свой сертификат вместо сертификата сайта, расшифровывает соединение, инспектирует или правит, и уже сам устанавливает шифрованное соединение с сайтом.
там много чего пишут, но все это пустышки, я проверял то, что можно было проверить.
коль все так хреново, перейду на VPS, проверил - там не проблем,
нет времени разбираться.
У меня тоже были ошибки раньше (из-за старого роутера, или из-за чего-то там) ...
Выкидывало из интернета с ошибкой "This wifi network uses older security standard", и многие сайты тоже не открывались.
И я прописал гугловские DNS по этой статье, и сейчас проблем нет.
- 2020.11.23
- help-wifi.com
У меня тоже были ошибки раньше (из-за старого роутера, или из-за чего-то там) ...
Выкидывало из интернета с ошибкой "This wifi network uses older security standard", и многие сайты тоже не открывались.
И я прописал гугловские DNS по этой статье, и сейчас проблем нет.
спасибо, но не помогло...
спасибо, но не помогло...
Меняем DNS в браузере What is Secure DNS and How to Enable it in Google Chrome? (helpdeskgeek.com)
- 2021.09.08
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- helpdeskgeek.com
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друзья, с некоторых пор возникли серъезные проблемы,
многи сайты банально не грузятся, вот такая штука выскакивает
гугл сам-собой, ничего не помогает.
может кто сталкивался на практике ?
Your connection is not private
To get Chrome’s highest level of security, turn on enhanced protection