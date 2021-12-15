Кто за возобновление Automated Trading Championship? - страница 4
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Все зависит от ЦЕЛИ, которую ставит Трейдер от участия в Чемпионате ( конкурсе )...
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Ну это как посмотреть. С популяризацией платформы все понятно, А вот популяризация новых плюшек, типа машинного обучения - вполне себе цель.
За эти годы любительский алготрейдинг сильно подрос и изменился, интересно было бы понаблюдать если честно. И посмотреть как себя в этой куче ощущают эконометристы и MLщики.
Пока не прозвучало НИ ОДНОГО предложения, которое было бы выгодно для MQ, для продолжения Чемпионатов...
Вот про крипту кстати недавно интересовался, сейчас появились биржи и пару терминалов для автоматической торговли криптой. Люди могут туда уйти. Чем не причина привлечь внимание
Ну это как посмотреть. С популяризацией платформы все понятно, А вот популяризация новых плюшек, типа машинного обучения - вполне себе цель.
За эти годы любительский алготрейдинг сильно подрос и изменился, интересно было бы понаблюдать если честно. И посмотреть как себя в этой куче ощущают эконометристы и MLщики.
да... я о том, что когда на них насели с этим вопросом, то они конкретно сообщили, что больше никакого чемпа не будет, что цель популяризации достигнута!
В контексте чемпа - вот конкурс,
также в квартал длиной на РФ - ЕЖЕГОДНЫЙ
Интересно. На валютный заявок ноль ;)
:-)
еще кстати так не вчитывался...
Там вопрос в другом, что судя по динамике роста - - на шАру не похоже.... т.е чисто по системе - все ровненько - вверха!!!