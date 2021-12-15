Кто за возобновление Automated Trading Championship? - страница 4

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin #:

Все зависит от ЦЕЛИ, которую ставит Трейдер от участия в Чемпионате ( конкурсе )...

...

согласен, если цель- занять первое место ради самоутверждения или рекламы, то нужно рисковать и торговать агрессивно. Если же ради привлечения инвесторов, то тут главное стабильность. В любом случае каждый найдет свою выгоду
 
TheXpert #:

Ну это как посмотреть. С популяризацией платформы все понятно, А вот популяризация новых плюшек, типа машинного обучения - вполне себе цель.

За эти годы любительский алготрейдинг сильно подрос и изменился, интересно было бы понаблюдать если честно. И посмотреть как себя в этой куче ощущают эконометристы и MLщики.

Плюс крипта прочно закрепилась на МТ платформах, интересно посмотреть как пашут роботы на форе по сравнению с криптой
 
Пока не прозвучало НИ ОДНОГО предложения, которое было бы выгодно для MQ, для продолжения Чемпионатов...
 
Serqey Nikitin #:
Пока не прозвучало НИ ОДНОГО предложения, которое было бы выгодно для MQ, для продолжения Чемпионатов...
Вот про крипту кстати недавно интересовался, сейчас появились биржи и пару терминалов для автоматической торговли криптой. Люди могут туда уйти. Чем не причина привлечь внимание 
 
Aleksandr Kononov #:
Вот про крипту кстати недавно интересовался, сейчас появились биржи и пару терминалов для автоматической торговли криптой. Люди могут туда уйти. Чем не причина привлечь внимание 
Это уже давно есть, и те ДЦ, которых интересует этот вопрос, уже давно применяют в своих планах...
 
В крипте все это менее централизовано, нет одного такого же сервиса обьединяющего все и всех. хотя там так быстро все меняется, что может уже и есть
 
TheXpert #:

Ну это как посмотреть. С популяризацией платформы все понятно, А вот популяризация новых плюшек, типа машинного обучения - вполне себе цель.

За эти годы любительский алготрейдинг сильно подрос и изменился, интересно было бы понаблюдать если честно. И посмотреть как себя в этой куче ощущают эконометристы и MLщики.

да... я о том, что когда на них насели с этим вопросом, то они конкретно сообщили, что больше никакого чемпа не будет, что цель популяризации достигнута!

В контексте чемпа - вот конкурс,

 также в квартал длиной на РФ - ЕЖЕГОДНЫЙ




Лучший частный инвестор 2021 года
  • investor.moex.com
perfection, 1 место, заработал 1876 837 руб. (+1 307% от счета) совершив 16427 сделок.
 
Интересно. На валютный заявок ноль ;)
 
Renat Akhtyamov #:
Интересно. На валютный заявок ноль ;)

:-)

еще кстати так не вчитывался...

Там вопрос в другом,  что судя по динамике роста  - - на шАру не похоже.... т.е чисто по системе - все ровненько - вверха!!!

1234
Новый комментарий