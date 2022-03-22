Рейтинг лучших индикаторов для торговли на Форексе - страница 2

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[Удален]  
Roman Sokolov #:
И что реально что-то с него выжимаешь? Напиши средние показатели если не сложно.
Показатели стандартные . Просто торгую кросс, EurGbp. Всегда в плюсе
 
Неужели все торгуют с MACD? Просто я уже прочитал несколько комментов, и из всех торгующих только один написал название индикатора с которым он торгует.
 

Тут есть живые это радуетю.Торгую этим.Нужна помощь его подкрутить.Если кто шарит.Помогите.И себе поможите.

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Iosebi Tavadze #:

Тут есть живые это радуетю.Торгую этим.

***

Прикрепить код можно при помощи кнопки  Attach file.

 
Vladimir Karputov #:

Прикрепить код можно при помощи кнопки  .

Дельный совет.
 
Roman Sokolov #:
Дельный совет.

такой простенький

 
Iosebi Tavadze #:

такой простенький

Я бы помог его докрутить, да только специализирусь я на языке MQL5. Может знающие MQL4 помогут.
[Удален]  

два вместе 

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string s2 = "Индикатор MACD";       // MACD
input int    InpFastEMA     = 12;         // Fast EMA Period
input int    InpSlowEMA     = 26;         // Slow EMA Period
input int    InpSignalSMA   = 9;          // Signal SMA Period
input string s3 = "Индикатор Stochastic"; // Stochastic
input int    InpKPeriod     = 5;          // K period
input int    InpDPeriod     = 3;          // D period
input int    InpSlowing     = 3;          // Slowing
//+----------------------------------------------+

Снимок экрана 2021-12-12 203842

      MacdUp=MACD[bar]>MACDS[bar];
      StochUp=STO[bar]>STOS[bar];
      if(MacdUp && StochUp)
 
Roman Sokolov #:
Я бы помог его докрутить, да только специализирусь я на языке MQL5. Может знающие MQL4 помогутВ 

По определенным причинам я не могу перечислить деньги.Думаешь кто то возмется из чувств альтруизма? Калькулятором считать ой как неудобно.

 
Iosebi Tavadze #:

По определенным причинам я не могу перечислить деньги.Думаешь кто то возмется из чувств альтруизма? Калькулятором считать ой как неудобно.

Создай на фрилансе задание. Если по каким-то причинам Вы не можете пополнить свой баланс для оплаты выполненного задания, обратитесь в службу поддержки данного сервиса. А насчёт: "Помогите мне бесплатно", это уже на любителя MQL4, таких здесь мало, но возможно всё таки найдутся.
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