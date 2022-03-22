Рейтинг лучших индикаторов для торговли на Форексе - страница 2
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Тут есть живые это радуетю.Торгую этим.Нужна помощь его подкрутить.Если кто шарит.Помогите.И себе поможите.
***
Тут есть живые это радуетю.Торгую этим.
***
Прикрепить код можно при помощи кнопки .
Прикрепить код можно при помощи кнопки .
Дельный совет.
такой простенький
такой простенький
два вместе
MacdUp=MACD[bar]>MACDS[bar]; StochUp=STO[bar]>STOS[bar]; if(MacdUp && StochUp)
По определенным причинам я не могу перечислить деньги.Думаешь кто то возмется из чувств альтруизма? Калькулятором считать ой как неудобно.
По определенным причинам я не могу перечислить деньги.Думаешь кто то возмется из чувств альтруизма? Калькулятором считать ой как неудобно.