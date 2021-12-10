Как написать функцию при который советник увеличал лотность после постепенного роста депозита ? - страница 2
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вообще не пойму - что Вы написали ? Вы о чём?
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если про коды - то я самоучка - не чего не продаю и не кому коды не пишу. сам лазаю по сайту и смотрю примеры и из них пытаюсь учится
Ты каверкаешь чужую работу
ВОТ ЭТУ РАБОТУ???????????????????????????????????????????????????
К примеру, у меня депозит 100, торгую с лотом 0.50.
депозит 200, торую 1.0
депозит 400 торгую 2.0
Здравствуйте ,Как написать функцию при который советник увеличал лотность после постепенного роста депозита ?
Не слушайте никому :)
Это не так просто. Хотя формула простая:
Надо просто определить размер риска. Например он у меня меняется от 1000 до 500 000 и более. Это зависит от того с каким риском хотите торговать.
Еще надо учитывать, что минимальный лот может начинаться не с 0.01, а может быть 0.1 с шагом 0.1, или 1 с шагом 0.1 или 1 и т.д.
Это зависит от валютной пары(символа). Также надо учитывать кредитное плечо.
Т.е. надо знать сколько у вас Free Margin.
Чтобы проверить достаточность средств, есть хорошая статья: "КАКИЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ В МАРКЕТЕ"
Вот ссылка: https://www.mql5.com/ru/articles/2555
Автор темы, это не функция, это наработки которые отвечаю на ваши вопросы.
Автор темы, это не функция, это наработки которые отвечаю на ваши вопросы.
вообще не пойму - что Вы написали ? Вы о чём?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если про коды - то я самоучка - не чего не продаю и не кому коды не пишу. сам лазаю по сайту и смотрю примеры и из них пытаюсь учится
поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять
вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-)
кто нить тут вообще робота поддерживал ??? или все сплошь продавцы, теоретики и баснописцы...
чья бы корова мычала
чья бы корова мычала
поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять
вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-)
Может застрять, а может не застрять. Предпосылок к дребезгу нет, поскольку меняется только размер лота, а не направление торговли.
Вообще, тема сформулирована некорректно. Речь ведь не о ММ вообще, а об управлении допустимой просадкой. Чем ею можно управлять?
Наглядная иллюстрация - применение мартингейла. Он непременно обвалится, но, если не сразу, то есть шанс отыграться.
Здесь речь о том, как сделать, чтобы торговая тактика не обвалилась сразу, не успев набрать жировую прослойку. А тогда (когда?) уже можно наращивать лот. Когда дядя Коля уже вряд-ли придёт.
Есть альтернативная тактика, которой придерживается Khorosh (имя часто путаю). Сруби денег и убери их с рынка. Тоже неплохо.
Кстати, в слове "расчёт" одна буква "с".
поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять
вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-)
сижу думу думаю - что Вы написали и к чему? какой робот? какие 200 верх?
Чел. написал как увеличить лот, я нашёл способ от кима #2 и поделился, при этом - своей колокольней дописал, как мне видится этот участок кода в эксперте. Всё!
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функция не для логики эксперта в прямом смысли - а для постепенного увеличения лота.
например до 1000 баланса робот будет открывать с лотом 0.01 после 1000 до 2000 с лотом 0.02 от 2000 до 3000 с лотом 0.03
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вот ещё один пример, где не хватает этой функции.
выставил я к примеру 50 прибыли при старте в 1000 баланса, баланс стал увеличиваться и мне нужно от 2000 что бы 100 прибыли закрывало а не 50. итд.
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а так он с одной прибылью в 50 показывает вроде не плохо - но если добавить функцию, для увеличение прибыли после увеличения баланса, то думаю ещё красивее будет картинка.