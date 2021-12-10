Как написать функцию при который советник увеличал лотность после постепенного роста депозита ? - страница 2

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SanAlex #:

вообще не пойму - что Вы написали ? Вы о чём? 

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если про коды - то я самоучка - не чего не продаю и не кому коды не пишу. сам лазаю по сайту и смотрю примеры и из них пытаюсь учится 

Ты каверкаешь чужую работу
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Ты каверкаешь чужую работу

ВОТ ЭТУ РАБОТУ???????????????????????????????????????????????????

Igor Kim  2008.03.07 11:23        RU
slayer писал (а):
К примеру, у меня депозит 100, торгую с лотом 0.50.
депозит 200, торую 1.0
депозит 400 торгую 2.0 
double Lots=0.1;
double ab=AccountBalance();
 
if (ab>=100 && ab<200) Lots=0.5;
if (ab>=200 && ab<400) Lots=1.0;
if (ab>=400          ) Lots=2.0;

Igor Kim
Igor Kim
  • 2013.02.12
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Sunnat Tilyakhodjaev:
Здравствуйте ,Как написать функцию при который советник увеличал лотность после постепенного роста депозита ?

Не слушайте никому :)

Это не так просто. Хотя формула простая:

double lot = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) / risk;


Надо просто определить размер риска. Например он у меня меняется от 1000 до 500 000 и более.  Это зависит от того с каким риском хотите торговать.

Еще надо учитывать, что минимальный лот может начинаться не с 0.01, а может быть 0.1 с шагом 0.1, или 1 с шагом 0.1 или 1 и т.д.

Это зависит от валютной пары(символа). Также надо учитывать кредитное плечо.

Т.е. надо знать сколько у вас Free Margin.

Чтобы проверить достаточность средств, есть хорошая статья:  "КАКИЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ В МАРКЕТЕ"

Вот ссылка:  https://www.mql5.com/ru/articles/2555

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
  
   if(MM_Method==FixLot)
     {
      LotMM = LotSize;
     }
   else
      if(MM_Method==Standard)
        {
         LotMM = (LotSize * MathSqrt(AccountBalance() / Balance));
        }
      else
         if(MM_Method==Extreme)
           {
            LotMM = (LotSize * (AccountBalance() / Balance));
           }
   if(LotMM < MarketInfo(_Symbol,MODE_MINLOT))
      LotMM = MarketInfo(_Symbol,MODE_MINLOT);
   if(LotMM > MarketInfo(_Symbol,MODE_MAXLOT))
      LotMM = MarketInfo(_Symbol,MODE_MAXLOT);

Автор темы, это не функция, это наработки которые отвечаю на ваши вопросы.

 
Volodymyr Zubov #:

Автор темы, это не функция, это наработки которые отвечаю на ваши вопросы.

За это тоже спасибо !
 
SanAlex #:

вообще не пойму - что Вы написали ? Вы о чём? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если про коды - то я самоучка - не чего не продаю и не кому коды не пишу. сам лазаю по сайту и смотрю примеры и из них пытаюсь учится 

поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять

вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

кто нить тут вообще робота поддерживал ??? или все сплошь продавцы, теоретики и баснописцы...

чья бы корова мычала

[Удален]  
Andrei Trukhanovich #:

чья бы корова мычала

Чья?
 
Maxim Kuznetsov #:

поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять

вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-) 

Может застрять, а может не застрять. Предпосылок к дребезгу нет, поскольку меняется только размер лота, а не направление торговли. 

Вообще, тема сформулирована некорректно. Речь ведь не о ММ вообще, а об управлении допустимой просадкой. Чем ею можно управлять? 

Наглядная иллюстрация - применение мартингейла. Он непременно обвалится, но, если не сразу, то есть шанс отыграться. 

Здесь речь о том, как сделать, чтобы торговая тактика не обвалилась сразу, не успев набрать жировую прослойку. А тогда (когда?) уже можно наращивать лот. Когда дядя Коля уже вряд-ли придёт. 

Есть альтернативная тактика, которой придерживается Khorosh (имя часто путаю). Сруби денег и убери их с рынка. Тоже неплохо. 

Кстати, в слове "расчёт" одна буква "с". 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

поясняю: взяли тейк - перешли границу 200 вверх, увеличили лот. Следующей сделкой получили Стоп-Лосс и укатились ниже 200 (возможно и ниже прежнего) и уменьшили лот. И так несколько раз. На границе 200 робот может застрять

вот такое "несколько раз" это эффект от неверного рассчёта, что само по себе от отсутствия реальной практики. Или "нехороший умысел" :-) 

сижу думу думаю - что Вы написали и к чему? какой робот? какие 200 верх? 

Чел. написал как увеличить лот, я нашёл способ от кима    и поделился, при этом - своей колокольней дописал, как мне видится этот участок кода в эксперте. Всё!

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функция не для логики эксперта в прямом смысли - а для постепенного увеличения лота.

например до 1000 баланса робот будет открывать с лотом 0.01 после 1000 до 2000 с лотом 0.02 от 2000 до 3000 с лотом 0.03  

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вот ещё один пример, где не хватает этой функции.

выставил я к примеру 50 прибыли при старте в 1000 баланса, баланс стал увеличиваться и мне нужно от 2000 что бы 100 прибыли закрывало а не 50. итд.

Снимок экрана 2021-12-10 084747  

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а так он с одной прибылью в 50 показывает вроде не плохо - но если добавить функцию, для увеличение прибыли после увеличения баланса, то думаю ещё красивее будет картинка.

Снимок экрана 2021-12-10 090347

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