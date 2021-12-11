Улучшенный фактор восстановления - страница 2

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Ivan Butko:

Приветствую всех.

Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).

Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.

А почему интересует именно ровный рост?


 
Aleksandr Slavskii #:

Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.

А почему интересует именно ровный рост?

Это показатель а) наличия закономерности в рынке и б) правильного её извлечения из рынка.

 
Aleksandr Slavskii #:

Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.

А почему интересует именно ровный рост?

Имелся в виду такой, конечно:

;)

 
Andrey Khatimlianskii #:

Имелся в виду такой, конечно:

;)

Мой вопрос подразумевал сравнение.

В теме был затрону R^2, поэтому я и показал два варианта графика, в которых визуально зелёный график намного лучше красного, но если эти графики сравнивать по фактору восстановления или по R^2, то красный окажется в лидерах.

Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный  рост ?  

 
Aleksandr Slavskii #:


Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный  рост ?  


Для более предсказуемого поведения депозита.

 
PapaYozh #:


Для более предсказуемого поведения депозита.

Спасибо, это зело логично.

Мой вопрос не отнюдь не праздный, просто я пытаюсь накропать статью, что то типа обобщения опыта  создания  пользовательского критерия оптимизации, из разных статей сайта.

Свою версию фактора восстановления я сделал, в принципе что то получилось, но теперь думаю можно к этой формуле, добавить ещё   R^2, возможно это тоже будет интересно.

 

Стандартное поведение НОВИЧКОВ...

Вместо разработки ТЕОРИИ получения прибыли, большинство трейдеров берут ОТДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ из общей теории, и пытаются его оптимизировать...

Результат предсказуемый - частичные успехи в отдельной ситуации на рынке, но общий провал на значительном периоде анализа.

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Стандартное поведение НОВИЧКОВ...

Вместо разработки ТЕОРИИ получения прибыли, большинство трейдеров берут ОТДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ из общей теории, и пытаются его оптимизировать...

Результат предсказуемый - частичные успехи в отдельной ситуации на рынке, но общий провал на значительном периоде анализа.

Да, тебе ли не знать
 
Aleksandr Slavskii #:

Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный  рост ?  

Представим себе потенциального инвестора: он смотрит на удачный растущий участок например год, и вот он ожидает/надеется что и на его год придется хороший рост, ведь ему вряд ли захочется сидеть год во флэте, а деньги-то заморожены впустую получается...

 
transcendreamer #:

Представим себе потенциального инвестора: он смотрит на удачный растущий участок например год, и вот он ожидает/надеется что и на его год придется хороший рост, ведь ему вряд ли захочется сидеть год во флэте, а деньги-то заморожены впустую получается...

У любого инвестора деньги в инвестициях заморожены. И не факт, что они вернуться с прибылью.

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