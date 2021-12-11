Улучшенный фактор восстановления - страница 2
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Приветствую всех.
Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).
Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.
А почему интересует именно ровный рост?
Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.
А почему интересует именно ровный рост?
Форум вроде как для ответов, а у меня вопрос.
А почему интересует именно ровный рост?
Имелся в виду такой, конечно:
;)
Имелся в виду такой, конечно:
;)
Мой вопрос подразумевал сравнение.
В теме был затрону R^2, поэтому я и показал два варианта графика, в которых визуально зелёный график намного лучше красного, но если эти графики сравнивать по фактору восстановления или по R^2, то красный окажется в лидерах.
Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный рост ?
Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный рост ?
Для более предсказуемого поведения депозита.
Для более предсказуемого поведения депозита.
Спасибо, это зело логично.
Мой вопрос не отнюдь не праздный, просто я пытаюсь накропать статью, что то типа обобщения опыта создания пользовательского критерия оптимизации, из разных статей сайта.
Свою версию фактора восстановления я сделал, в принципе что то получилось, но теперь думаю можно к этой формуле, добавить ещё R^2, возможно это тоже будет интересно.
Стандартное поведение НОВИЧКОВ...
Вместо разработки ТЕОРИИ получения прибыли, большинство трейдеров берут ОТДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ из общей теории, и пытаются его оптимизировать...
Результат предсказуемый - частичные успехи в отдельной ситуации на рынке, но общий провал на значительном периоде анализа.
Стандартное поведение НОВИЧКОВ...
Вместо разработки ТЕОРИИ получения прибыли, большинство трейдеров берут ОТДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ из общей теории, и пытаются его оптимизировать...
Результат предсказуемый - частичные успехи в отдельной ситуации на рынке, но общий провал на значительном периоде анализа.
Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный рост ?
Представим себе потенциального инвестора: он смотрит на удачный растущий участок например год, и вот он ожидает/надеется что и на его год придется хороший рост, ведь ему вряд ли захочется сидеть год во флэте, а деньги-то заморожены впустую получается...
Представим себе потенциального инвестора: он смотрит на удачный растущий участок например год, и вот он ожидает/надеется что и на его год придется хороший рост, ведь ему вряд ли захочется сидеть год во флэте, а деньги-то заморожены впустую получается...
У любого инвестора деньги в инвестициях заморожены. И не факт, что они вернуться с прибылью.