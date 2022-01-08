Цена пункта золота - страница 3

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Vladimir #:
Историю приложил выше, но ведь в ней нет сведений о том, что возвращают функции
для XAUUSD.

  Тем не менее, нашел и скрин истории

Там стандартно, и размер контракта 100000

А вот на CFD размер контракта может разнится у каждого дилера, от этого и прибыль разная при одном и том-же лоте.

 

Ого! Оказывается, у этого дилера цена пункта верная, за 1 курса дает 100 USD. Так что, эта ошибка только в А-ри? Или нужна еще сплошная проверка? Как Метатрейдер управляет этими назначениями, ДЦ может подсунуть в цену пункта все, что угодно?

А размер контракта (число лотов) у второго дилера такой же, как у первого - 100.

 
Vladimir #:
Ого! Оказывается, у этого дилера цена пункта верная. Так что, эта ошибка только в А-ри? Или нужна еще сплошная проверка? Как Метатрейдер управляет этими назначениями, ДЦ может подсунуть в цену пункта все, что угодно?

Получается, что заполняют вручную? И кто откуда получает значения прибыли?


 
То, что я говорю прозой, я уже знаю. Мне теперь что, предстоит узнать, что в сделках у форекс-дилеров с золотом я торговал CFD?
 
Все равно не вернут
Компромисс только в отмене всех сделок, ведь иначе могла присутствовать просадка с летальным исходом для счета.
 
Vladimir #:
То, что я говорю прозой, я уже знаю. Мне теперь что, предстоит узнать, что в сделках у форекс-дилеров с золотом я торговал CFD?

Да, конечно. Собственно, Вы ничем не торговали. Ничего не купили, ничего не продали и ничего не осталось. Тотализатор и букмекерская лицензия у "дилера". 

 
Vitaly Muzichenko #:

Получается, что заполняют вручную? И кто откуда получает значения прибыли?


Виталий, путаешься в показаниях. Чему равен один шаг? 

 
Едрён батон. Парни, я уже устал объяснять. У золота пункт - первый знак после точки, у евро - второй. Pip - процент внутри пункта - 1/100 пункта, минимальный шаг изменения цены при торговле, иначе не торгует никто и никогда. 
 
Point() - просто функция МТ с не самым удачным названием. Бывает. 
[Удален]  
Алексей Тарабанов #:
Едрён батон. Парни, я уже устал объяснять. У золота пункт - первый знак после точки, у евро - второй. Pip - процент внутри пункта - 1/100 пункта, минимальный шаг изменения цены при торговле, иначе не торгует никто и никогда. 
Пункт до запятой, пипс после
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