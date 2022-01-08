Цена пункта золота - страница 2
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Ренат, конечно три. А в спецификации пунктом считается именно последний, третий знак. Старая тема, что есть пункт. Скоро шестой знак появится...
Я так и думал.
Он существует в США. Как может (
Я так и думал.
Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.
Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета
где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.
Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:
числа в таблице получены с помощью кода
И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.
Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.
Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.
Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.
Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета
где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.
Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:
числа в таблице получены с помощью кода
И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.
Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.
Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.
Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета
где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.
Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:
числа в таблице получены с помощью кода
И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.
Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.
Покажите историю, но с форекс-символами
Покажите историю, но с форекс-символами
Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.
На всякий случай даю историю конкурсного счета, где торгуется не только золото
Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.
Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.
Вот в этом как раз и вопрос. Я много написал программ по расчётам, но вот с таким не сталкивался, всегда всё совпадало. Поэтому и хотел увидеть скрин истории форекс-символов, чтобы сравнитьP.S. Посмотрел, действительно что-то не то с золотом.
Вот в этом как раз и вопрос. Я много написал программ по расчётам, но вот с таким не сталкивался, всегда всё совпадало. Поэтому и хотел увидеть скрин истории форекс-символов, чтобы сравнить
для XAUUSD.
Тем не менее, нашел и скрин истории
и снял цены пунктов, которые возвращают нужные функции: