Цена пункта золота - страница 2

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Алексей Тарабанов #:

Ренат, конечно три. А в спецификации пунктом считается именно последний, третий знак. Старая тема, что есть пункт. Скоро шестой знак появится... 

Я так и думал.
Фото спецификации у него от другого дилера.
Итак, 100*0.001=0.1
Все верно!
 
Renat Akhtyamov #:
Я так и думал.
Фото спецификации у него от другого дилера.
Типа,
100*0.001=0.1
Все верно!

Он существует в США. Как может ( 

 
Renat Akhtyamov #:
Я так и думал.
Фото спецификации у него от другого дилера.
Итак, 100*0.001=0.1
Все верно!

Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.

Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета


где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.


Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:

числа в таблице получены с помощью кода

    StringConcatenate(S,S,";",T,";",IIFS(SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TRADE_MODE)==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL,"1","0"),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_VOLUME_MIN),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_VOLUME_MAX),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_VOLUME_STEP),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_POINT),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_DIGITS),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_SPREAD),
    ";",KursS(SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_SWAP_LONG)),
    ";",KursS(SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_SWAP_SHORT)),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TIME),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL),
    ";",KursS(SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_SWAP_MODE),
    ";",SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE),
    ";",IIFS(SymbolInfoInteger(T,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_FOREX,"1","0"),    
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_MARGIN_INITIAL),
    ";",SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE),        
    ";0;0;\n"); //MarketInfo(T,31)MODE_MARGINHEDGED + MarketInfo(T,32)MODE_MARGINREQUIRED

И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.

Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.

 
Vladimir #:

Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.


Тут так заведено. Метаквоты не сразу реагируют на проблему, если реагируют вообще. Но диванные эсперДы сразу спешат на помощь: делая свои предположения и веря в свою правоту выносят вердикт.
 
Vladimir #:

Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.

Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета


где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.


Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:

числа в таблице получены с помощью кода

И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.

Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.

 Потому что с третьего раза только ответили.
Цифру не могли написать ;)
Вот когда такое происходит, сразу закрадывается сомнение в компететности, если даже на простейший вопрос как говорится....


Кстати, а что за формула расчета CFD leverage?

 
Vladimir #:

Ух ты, как легко люди, да еще и давнишние участники форума, обвиняют в обмане. То есть клевещут. Оказывается, я подделал картинку. Эту свою гипотезу, высосанную из пальца, затем выдают за истину. Типа "Highly likely" для своих домыслов.

Я думал о них лучше. Придется доказывать, дилер тот же. Вот история счета


где виден размер прибыли за выигрыш 3 единиц в курсе XAUUSD (1780-1777, 300 USD). И вот спецификация того же дилера на том же счете.


Наконец, данные, получаемые программным путем и соответствующие не истории счета, а картинке со спецификацией:

числа в таблице получены с помощью кода

И по спецификации, и по полученной программно таблице прибыль за 3 единицы курса должна быть не 300, а 30 долларов.

Лично я больше доверяю истории счета, по ней подсчитывается, сколько дилер должен клиенту. Но при этом объяснить липовые числа, которые дает программный (MQL5) подсчет прибыли, я не могу, и в этом-то и ищу ответа.

Покажите историю, но с форекс-символами

 
Vitaly Muzichenko #:

Покажите историю, но с форекс-символами

Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.

На всякий случай даю историю конкурсного счета, где торгуется не только золото


Файлы:
Nord.zip  147 kb
[Удален]  
Vladimir #:
Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.
Ну не так и не так, забей, торгуй серебром
 
Vladimir #:
Историю чего? Уж у Вас-то должно было, также как и у меня, отложиться в голове правило, имевшее место при 4-разрядном котировании: за 1 пункт на сделке объемом 1 лот прибыль составляет около 10 USD для любой валютной пары. Сейчас крайние, самые отклоняющиеся от этого правила значения равны 6.79 (AUDNZD, EURNZD) и 13.27 (EURGBP). Остальные ближе к 10. И XAUUSD тоже, если судить по прибыли в истории счета. А в программно получаемой цене пункта не так, в 10 раз меньше.

Вот в этом как раз и вопрос. Я много написал программ по расчётам, но вот с таким не сталкивался, всегда всё совпадало. Поэтому и хотел увидеть скрин истории форекс-символов, чтобы сравнить

P.S. Посмотрел, действительно что-то не то с золотом.
 
Vitaly Muzichenko #:

Вот в этом как раз и вопрос. Я много написал программ по расчётам, но вот с таким не сталкивался, всегда всё совпадало. Поэтому и хотел увидеть скрин истории форекс-символов, чтобы сравнить

Историю приложил выше, но ведь в ней нет сведений о том, что возвращают функции 
SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

SymbolInfoDouble(T,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)
для XAUUSD.

  Тем не менее, нашел и скрин истории


и снял цены пунктов, которые возвращают нужные функции:


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